Parlamentario Melvin Tromp: Lider di MEP ta mustra di no tin nocion pa carga responsabilidad pa goberna nos pais

Un bishita na Informado di lider di MEP, a duna Evelyna Wever Croes su prome bista di kico ta gobernacion di nos pais, sclamando cu awor e Gobierno nobo di dje, lo tin cu traha duro pa cumpli cu reglanan presupuestario acorda cu Hulanda.

Un proceso cu Gobierno di AVP a logra di cumpli, trahando duro pa no impone medida riba pueblo manera cu MEP a haci 8 aña largo, pero a base di un esfuerso grandi y efectivo pa logra cu e obligacionnan stipula, segun e miembro di AVP, Melvin Tromp.

Pa prome biaha den historia di pais Aruba, nos conoce loke ta cuenta anual, relatonan tur kwartal pa cuna un bista con ehecucion di presupuesto ta bayendo y entregando presupuestonan segun leynan di comptabilidad.

Parlamentario Melvin Tromp di AVP ta mustra cu e impresion cu e lider di MEP kier duna, ta un antesala caba di e vision di e proximo Gobierno, caminda gritonan di medida contra pueblo ya ta lantando cabes.

Gobierno di AVP na 2009 mester a traha y aproba un presupuesto supletorio di 100 miyon florin p’asina cubri un presupuesto di Gobierno di MEP p’e aña menciona, ya cu nada tabata cuadra cu loke Gabinete Nel Oduber a laga atras e tempo ey y sin ningun señal di e presupuesto pa 2010.

E expresion di Evelyna Wever Croes, segun Melvin Tromp ta mustra cu e lider politico aki porfin ta haya su mes obliga di bay traha serio, e ta haya indicacion kico ta responsabilidad gubernamental y cu ya no tin tempo pa keda cas sin haci algo ya cu awor responsabilidad lo cay riba su Gobierno cu ainda no a wordo forma oficialmente.

Gabinete Mike Eman I y II a carga e responsabilidad aki pa 8 aña largo, trahando duro pa cumpli cu exigencianan stipula, pa sanea e situacion financiero di nos pais, logrando na reduci e deficit presupuestario na un limite nunca antes alcansa.

Mencionando presupuesto 2018, y gritando cu e tin un buraco di 136 miyon florin, ta bira e tarea di Gobierno di MEP pa mira con e ta haci esaki, ya cu Gobierno di AVP a mustra cu por cubri esaki sin tuma medida contra pueblo of kita derecho di nos ciudadanonan.

Presupuesto di 2018 mester presenta hasta un surplus presupuestario cu partido di AVP lo a logra cumpli cune sin excepcion, pero awor diripiente sin cu ainda e no a drenta Gobierno oficialmente, e lider di MEP ta sclamando cu esaki ta un desaster cu e Gobierno nobo tin cu atende cune.

Na 2009 Gobierno di AVP a haya un desaster financiero di marca mayor, caminda mester a cuminsa pa yega un buraco di 100 miyon florin cu MEP a laga atras den e presupuesto coriente di e aña ey, pa despues bay over na alivia e situacion di varios famia cu tabata den preta formal, sin cu a kita un solo cen cu medidanan descabeya riba lomba di pueblo.

Esey ta gobernacion, esey t’e trabou tambe cu MEP tin cu bay haci, y ta mas cu claro cu e lider di MEP ta sclama ya cu su partido MEP a biba for di 2001 ora cu nan a haya mandato di pueblo pa goberna e pais, leu for di pueblo y serca di famia y amigonan.

For di 2009 bin riba, partido MEP bou guia di Evelyna Wever Croes, no a aporta algo positivo na un presupuesto di pais Aruba, cu no tabata gritonan politico cu no tabata sirbi interes di pueblo pero awor cu e lider di MEP ta cuminsa sinti e responsabilidad grandi di un pais desaroya y progresivo manera AVP a crea den ultimo 8 aña, e ta spanta p’e magnitud di un maneho asina.

Campaña politico a caba y e lider di MEP tin cu carga responsabilidad pa henter e pais, percura pa tur cos cana netjes manera cu el a cana ultimo 8 aña caminda Gobierno di AVP a inverti den desaroyo y bienestar di nos pais, manera nunca antes esaki a yega di sosode Parlamentario Melvin Tromp ta mustra.