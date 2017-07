Parlamentario mr. Juan “Ady” Thijsen (MEP): MEP lo drecha bek tur loke AVP a daña rib’e mercado di trabou poniendo e persona local bek na prome luga

Parlamentario mr. Juan “Ady” Thijsen ta consciente cu como consecuencia di e mal maneho di ex Ministro di Trabou, Otmar Oduber y e falta di maneho di Ministro sospechoso Paul Croes tin varios asunto rib’e mercado di trabou cu no ta cana bon.

Segun Parlamentario Thijsen, AVP a haci un desaster cu e mercado di trabou. En bes di cu e hende local ta na prome luga AVP a introduci reglanan nobo. Trahado ilegal di yega tera y trahado ilegal turista ta bay prome cu e trahado stranhero cu ya tin añanan ta biba na Aruba cu permiso. Esun cu permiso ta bay prome esun cu ya ta local y esnan naci na Aruba.

Esaki ta mas tanto den e ramonan den prome linea.

Pa loke ta toca trabaonan di supervisor te cu general management ya tin ful un mercado di trahadornan di afo, mas halto e funcion ta menos chens tin cu e ta un hende local.

Segun Parlamentario Thijsen, esaki nos no por sigui asina. Ta bin acerca cu Gobierno mes a crea full un ambiente di desmotivacion. Hobennan ta bay dedica nan tempo y haciendo debe pa logra un diploma, mientras coordinadornan ta gana salario mas halto cu jefenan di departamentonan di Gobierno. Segun Parlamentario Thijsen MEP su punto di salida ta cu empleo mester ta na prome lugar pa nos hendenan local. Pero si no tin hende local anto mester yega na proceduranan di permiso di trabao menos complica, transparente y menos costoso.

Den cuadra di esaki ta pensa di separa e autoridad di duna permiso, esta Ministro di Husticia pa verblijfsvergunning y introduci werkvergunning apart cerca Ministro di Trabou.

Lo hiba un maneho di crea hopi empleo nobo pa nos hendenan cu no kier traha den sector hotelero ni petrolero. Lo traha hopi estrecho cu Departamento di Enseñansa pa un manpowerplanning pa siguiente decada. Gobierno mester percura pa un databank up to date di hendenan cu ta busca trabao of miho trabao, muchanan cu ta of ta bay caba scol tanto na Aruba como den exterior y un registracion di Arubianonan ful rond di mundo cu nan estudio y experiencia.

Den cuadra di duna funcionnan halto bek na nos hende local lo introduci un plan di remplaso (vervangingsplan). Hoger kader ta cinco aña pa prepara un hende local pa p. e. General Manager, middenkader (p. e. Food & Beverage Manager) ta 3 aña y lager kader ta 18 luna.

Esaki ta encera cu durante un periodo e doño di trabao ta haya un permiso pa un trahador di afo pero dentro di e tempo stipula mester prepara un reemplazo local.

Pa loke ta toca personanan di exterior cu kier bira local lo introduci un path pa citizenship na unda un caminda cu condicionnan ta ser stipula p’e cana si e kier bira local definitivamente.

Pa loke ta trata control pa ilegalnan MEP lo hiba un maneho cu Departamento di Trabou ta controla na pia di trabao y Guardacosta riba caya y lugarnan publico.

Pa trahadornan di 50+ MEP ta pensa tambe riba incentivanan fiscal pa yuda e personanan aki haya trabao mas lihe. E maneho di empleo lo ta pa stimula tambe trahador di sector priva pa lanta nan mesun empresa y tambe lo stimula trahadornan publico pa den sector priva sea como trahador of empresario.

Parlamentario Thijsen ta kere pa maneha e mercado di trabou miho lo mester introduci instrumentonan pa por hiba maneho salarial. Actual ley solamente ta prescribi un sueldo minimo cu ta conta pa tur sector y esaki no ta funcionando.

Den cuadra di esaki lo studia e posibilidad di re-introduci salario minimo pa sector.

Parlamentario Thijsen ta pidi tur hende sigui desaroyonan di cerca y sigur duna sosten pa medio di voto pa por logra e cambionan riba mercado di trabou. Parlamentario Thijsen y Partido MEP ta cla p’e retonan grandi. Hunto p’e cambio sin miedo.