Parlamentario mr. Juan E. Thijsen (MEP): AVP cu show di scucha 1000 voz net prome cu eleccion y durante gobernacion ta neglisha pueblo di 100.000 voz

Parlamentario mr. Juan E. Thijsen a tuma nota di un campaña di AVP 1000 voz awor net na porta di eleccion. Esaki segun Parlamentario Thijsen ta un puro show pa gana voto, especialmente bao hubentud y esaki posiblemente ta sugeri pa conseheronan di campaña di AVP mirando cu un di e criticanan mas grandi contra AVP ta e hecho cu nan ta goberna sin tene cuenta cu opinion den e comunidad.

E experiencia aki a ser biba den carni y weso pa gremionan cu a worde malamente uza pa e Gobierno di Mike Eman. Ora tabata mester pa pasa medidanan a uza e instrumento di dialogo social pero ningun dialogo social no a worde yama ora di regla contract di hedging, parti terenonan, etc. Pio ainda, Gobierno no ta scucha ni instancianan constitucional manera Raad van Advies y Algemene Rekenkamer.

E proceso di scucha pueblo segun Parlamentario Thijsen mester ta un proceso continuo y no algo pa net prome cu eleccion. Sigur no mester ta un scuchamento di 1000 persona lagando interes di 100.000 voz den aire sin conta cu nan. Si bo mira ful e set up di e proyecto di 1000 voz di AVP bo ta mira claramente un wega di mercadeo na unda ta mal uza bon intencionnan di hobennan.

E proyecto di 1000 voz a ser devalua pa e propio voceronan di AVP, kendenan a bisa cu loke pueblo kier ta luz, asfalt y klinkers y cu ta esaki ta loke pueblo ta pidi durante bishitanan di Mike Eman na casnan.

Segun e Parlamentario durante bishitanan na cas durante ful e añanan cu a pasa y actualmente su persona y otro coleganan di partido ta scuchando otro tipo di problemanan y deseonan. Criminalidad cresciente, poder di compra malo, desempleo y falta di trabao, inseguridad di trabao, salubridad publico y cuido medico malo, problemanan den educacion, etc. ta topiconan cu ta ser scucha henter ora.

Voz di pueblo vox populi segun Parlamentario Thijsen ta hopi importante y p’esey partido MEP tin su lidernan di bario cu constantemente ta den contacto cu pueblo y ta ser scucha continuamente y no ora di eleccion so manera AVP ta bin pretende cu su show di 1000voz. Pueblo di Aruba por conta cu durante gobernacion di MEP e oido lo t’ey pa pueblo y ta respeta tur partnernan social y instancianan constitucional. Democracia bao MEP ta hala rosea liber y ta e base pa goberna.