Parlamentario mr. Juan E. Thijsen (MEP): E postema a scheur, detencionan a cuminsa cay, Aruba den decadencia y MEP e unico alternativa

Parlamentario mr. Juan E. Thijsen ta siguiendo e desaroyonan gubernamental, constitucional y politico di cerca y por a tuma nota cu e postema a scheur, detencionan a cuminsa cay, Aruba den decadencia y MEP e unico alternativa.

Segun Parlamentario Thijsen, Mike Eman – Prome Ministro di Aruba y lider di AVP – y Partido AVP a faya apesar di tabata avisa di antemano. Ta Mike Eman mes a permiti WODC traha un raport contra Gobierno di MEP cu no a saca nada contra Gobierno di MEP pero si a laga un hala di recomendacionnan cu Mike Eman y AVP a viola na gran escala.

Parlamentario mr. Juan E. Thijsen ta resalta e tresnan mas importante.

WODC ta recomenda Gobierno cu si bo ta ripara cu un di bo mandatarionan ta haci dudoso y ta hole corupcion Gobierno mester pone handrem mesora; WODC ta recomenda Gobierno cu mesora bo nota conflicto di interes bo mester actua mesora; WODC ta recomenda Gobierno cu ora bo ta mira bo organonan constitucional manera Parlamento, Algemene Rekenkamer, Raad van Advies no ta worde respeta Gobierno mester para keto mesora y drecha e respet.

Segun Parlamentario Thijsen awor despues di 8 aña nos por saca e balansa y nos por constata cu tin indicacion fuerte di corupcion y di conflicto di interes y tambe organonan constitucional no ta worde respeta. Tin no menos cu 6 Ministro y 3 ex Ministro cu tin duda riba nan, Ministronan Eman, Sevinger, Dowers, Hooiboer, De Meza, Paul Croes ya deteni y ex Ministronan Otmar Oduber, Visser y Irausquin. E hecho aki di ta sospecha di corupcion ta un berguensa nacional, den Reino Hulandes y internacionalmente.

Parlamentario Thijsen ta lamenta cu fuera di WODC su persona como Parlamentario tambe a spierta Gobierno na varios ocasion den e 8 añanan cu a pasa pero Gobierno no a haci caso y e Parlamento mayoritario di AVP no a reaciona riba kehonan di corupcion y conflicto di interes. Riba dj’e e Parlamento mayoritario di AVP mes no a respeta instancianan constitucional.

Parlamentario Thijsen ta urgi votadornan pa sigi e desaroyonan gubernamental, constitucional y politico aki di cerca y evalua bon ora di bay vota. Aruba no por permiti su mes un continuacion di hendenan sospecha y posiblemente sentencia tambe di corupcion.

Esaki por deduci na e manera sistematico y metodicamente con Ministerio Publico ta hibando e asunto y ta deteniendo hende cercano di e Ministronan.

Dia 22 di september, vota MEP pa un Gobierno integro locual nos pais merece. Hunto p’e cambio sin miedo. MEP t’e unico alternative, Parlamentario Thijsen ta conclui.