Parlamentario mr. Juan E. Thijsen (MEP): Mike Eman ta lagando salubridad publico den situacion alarmante

Parlamentario mr. Juan E. Thijsen a tuma for di bishitanan di cas pa cas y entradanan masal di MEP den pueblo cu un di e preocupacionnan grandi den nos comunidad ta e situacion di nos salubridad publico tanto den un perspectiva macro como micro.

Mientras hopi ta ser papia y tur partido politico ta menciona e parti preventivo, e no ta ser concretisa den practica. Te ainda nos ta den e circuito di biba sin controla, bay dokter te ora tin algo, warda pa haya cita cu dokter, despues warda pa haya sita cu specialista, keda Aruba of bay afo, warda wak kico AZV ta cubri, keda sin medicamento no placa y finalmente tende bo ta laat. Ta parse cu den AVP mes tin invidia riba otro.

Ex Minister di Salubridad Publico, Richard Visser a inverti hopi den prevencion manera proyectonan di actividad y proyectonan di obesidad na scolnan.

Sinembargo, bou maneho di Minister Schwengle tur esaki a bay perdi y ta remarcable cu Mike Eman ta scoge pa Alex Schwengle un biaha mas, segun e Parlamentario.

Pa loke ta hospital MEP tabata preparando pa realisa un otro hospital pariba di brug, pero AVP a para esaki tambe. Na luga di esey AVP a scoge pa renoba e hospital actual compremetiendo nos pais na un debe di 1 biyon sin cu e ta un inversion complete, esta incluyendo inversion den ekipo y personal, Parlamentario Thijsen ta splica.

Es mas, e renobacion di hospital ta contene menos di loke Corsou a inverti den un hospital nobo y di Corsou a costa hopi menos. Esaki pues ta problemanan macro falta di prevencion, tardansa den servicio, falta servicio adecuado, inversion malo, etc.

Pa loke ta problemanan micro, Gobierno ta hungando cu salud di nos hendenan.

Personanan ilegal ta drenta Aruba cu tur sorto di malesa y ta ser atendi riba sala hunto cu otro pashentnan. Malesanan grave manera tuberculosis no ta haya su debido atencion. E hospital mes tur hende sa cu e ta contamina cu bacterianan.

Pio ainda, hospital segun kehonan ricibi no ta percura pa proteha e personal debidamente.

Segun e Parlamentario, esaki pa miedo di haya hopi AO den hospital.

Tambe tin hopi keho cu trahador local no ta haya chens pa educa nan mes y no ta haya chens pa promove nan mes. Hopi trahador di afo ta wordo parachuteer cu cas, auto, comunicacion tur paga y tin biaha e trahador local tin cu siñanan tambe. Tin un sistema di uitzendkrachten for di Hulanda cu ta stroba e hubentud drenta e trabao den enfermeria y riba dj’e opleidingnan a ser para.

Parlamentario Thijsen ta kere cu atencion debido mester ser duna na e kehonan aki y mester bin un maneho completamente nobo pa cu salubridad publico na Aruba. Partido MEP sigur ta cla pa e reto aki.