Parlamentario mr. Xiomara Maduro: Aruba mester ta liber di tanto manipulacion, persecusion y opresion

Gabinete Eman mester ta bou di hopi presion. Esaki nos ta conclui despues di mira un circulario di e directora di IBISA den cual e ta recorda e ambtenaarnan cu nan ta prohibi di expresa nan mes durante y despues di ora di trabou sea verbal of via otro medio di comunicacion, inclusivo social media, tambe Facebook y WhatsApp contra e maneho di su departamento, Minister y Gobierno.

Esaki ta locual nos ta yama un ehempel bibo di e dictadura cu Gabinete Eman ta sembrando na nos pais. Aruba mester ta liber di tanto manipulacion, persecusion y oppression, segun Parlamentario Xiomara Maduro.

Manipulacion, persecusion y opresion na ordo di dia

Gabinete Eman bou liderasgo di Eman a percura pa manipulacion na grandi di e cifranan di nos Pais. Cifra di finanza publico, cifra di turismo y cifra di desempleo, tur a wordo manipula of scondi p’asina pueblo no haya constancia di e mal maneho cu Mike ta hiba na nos pais.

Banda di esaki, Eman y su bende a percura pa persigui tur hende cu ta pensa otro.

No lubida con Baba cu ta buikspreker di Mike tabata grita den Parlamento cu mester haci Gobierno MEP Proof. Awor a bay mas leu dor di prohibi tur ambtenaar pa expresa nan mes contra e mal maneho di e Gobierno di AVP durante y despues di ora di trabou.

Di e manera aki Mike via e directornan di departameto di Gobierno kier oprimi e ambtenaarnan pa nan no reclama of cuestiona e mal gobernacion y prostitucion di nos pais dor di Mike y su bende. Esaki ta dimas. E wega aki di silencia hende di e forma aki no ta cuadra den un pais na unda democracia mester reina, e Parlamentario ta splica.

Libertad di exprecion mester wordo respeta

E circulairo aki ta muestra cu Mike y su bende ta bou di hopi presion. Nan ta perdi y p’esey ta recuri na menasa e cuerpo di empleado publico p’asina via nan e pueblo en general no haya sa di e abusonan cu su Gobierno a y ta haci cada dia cu pasa.

Pero pueblo di Aruba no mester sigi permiti e locura peligroso aki. Nos no por sigi permiti pa Mike oprimi y dividi nos pueblo asina. Libertad di exprecion ta un derecho fundamental y no por wordo limita djis, pasobra cu Mike a faya den goberna drechi.

Libertad di expresion na nos pais mester wordo respeta. P’esey dia 22 di september 2017 nos ta urgi e empleado publico pa manda Mike y su bende cas cu nan voto contra AVP, Parlamentario Xiomara Maduro ta conclui.