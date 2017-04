Parlamentario mr. Xiomara Maduro: Bou di nanishi di Eman nos Pais a para bira neishi di corupcion

“E ta un tristesa pa mira con dia pa dia nos Pais ta bay atras cu decadencia den gobernacion na man di Gabinete Eman. Mira cuanto caso di fraude, atraco, corupcion etc. ta mirando luz di dia, unda cu ultimo aki mes un Minister hoben di Gabinete Eman ta wordo sospecha di soborno y labamento di placa.

Ta esaki ta e legado cu Minister Eman kier laga pa e generacion hoben di nos pais?

Pasobra ta bou di nanishi di e propio Eman nos pais awe a para bira un neishi di corupcion nunca antes bisto. Ta nos deber pa haci un cambio pa caba cu e legado aki y trece bek decencia den gobernacion na beneficio di nos pais”, segun Parlamentario Xiomara Maduro.

Free for all

“Bou di nanishi di Mike tin un free for all na Aruba. Tur tipo di criminalidad ta hisa cabes y ta haya caminda habri pa florece.

Awor aki tin mas atraco arma cu nunca antes, benta ilegal di piesa di auto, prostitucion illegal, benta di droga, huurmento ilegal di auto, taxi pirata, benta ilegal di producto foi bahul di auto sin paga ningun tipo di belasting, soborno na grandi, fixmento di bidding, fiesta di permiso perhudicando e Mercado laboral pa hoben y esnan 50+, fiesta di tereno y speculacion cu mas di 90.000 metro cuadra pa un solo famia y pa corona e free for all tin labamento di placa na granel unda cu ta sospecha hasta Parlamentario y Minister di AVP di ta envolvi.

Esaki ta e realidad di Eman su legado pa nos Pais. Un free for all di crimen nunca antes bisto, e Parlamentario ta splica.

Consenti corupcion

“Minister Eman a sinta consenti tur sorto di corupcion na Aruba. Mira por ehempel con e mandatario a sali bisa cu e tabata sa mas di un aña pasa cu tin cosnan incorecto pasando cu otorgamento di permiso na man di Minister Croes di Trabou.

Si ta asina pakico Minister Eman no a actua? Dicon el a laga e hoben Minister aki hinca su curpa den corupcion por medio di soborno? E ta bisto cu Eman no a haci esey pasobra e mes como Prome Minister di nos pais lo mester ta provita di e placa mal haya y p’esey lo ta consenti corupcion.

Pasobra si tabata otro, Eman lo a stop Minister Croes y e lo a stop Minister Sevinger tambe di abusa di nos pueblo cu e fiesta di permiso cu ta perhudica specialmente nos hobennan cu ta caba scol y e trahadornan 50+ cu no por haya un trabou ningun caminda”, Parlamentario Maduro ta mustra.

Eman mester bay

“No tin otro salida. Eman mester bay pa asina Aruba por conoce orden, respet y progreso atrobe. Pueblo mester rechasa corupcion y manda Minister Eman y tur su bende cas.

Aruba no mester di un manipulador interesa solamente den poder. Ban hunto ban haci e cambio na fabor di decencia den gobernacion na unda cu pueblo por conta cu un Prome Minister cu ta combati criminalidad y corupcion sin miedo”, Parlamentario Xiomara Maduro ta conclui.