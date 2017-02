Parlamentario mr. Xiomara Maduro: Gobierno mes a manda señal cu criminalidad ta wordo tolera na nos pais

“E siman aki Parlamento tabata tin un ecuentro cu Minister Dowers y ehecutivonan di Polis, Seguridad Nacional y Guardacosta riba criminalidad creciente na nos pais.

Nos pueblo ta stik na man di criminalidad y hopi no ta sinta nan mes sigur mas den nan propio cas”, segun Parlamentario mr. Xiomara Maduro.

“Remarcabel y lamentabel ta cu e Gobierno aki di AVP mes a sinta manda e señal cu criminalidad ta wordo tolera na nos pais y como consecuencia awe e criminalnan ta sinti cu nan por haci deshaci ya cu e propio Ministernan di Gabinete Eman ta tene man cu hendenan cu a comete actonan criminal grave of ta facilita ilegalidad cu despues ta perhudica nos pueblo”, Parlamentario Maduro ta splica.

Zware jongens

“Cu tanto informacion di inteligencia cu ta disponibel, toch nos a haya e Ministernan di Gabinete Eman ta tene man cu ‘zware jongens’ mandando un señal hopi robes na comunidad.

Mira p. e. nos Prome Minister Mike Eman cu a sali den prensa bon braza cu e Gobernador di La Guajira Kiko Gomez, kende a wordo sentencia na 55 aña di prison pa actonan criminal di asesinato, narcotrafico y contrabanda di arma.

Hunto cu Kiko, Minister Eman kier a haci negoshi di pasa fruta bou di inmunidad diplomatico via Aruba pa Europa. Ta ki señal drechi Eman por a manda asina aki?

Pa no lubida Roberto Rincon acusa di soborno den PdVSA cu kende De Meza a sali riba potret den restaurant y di kende nos a compronde lo a sponsor Minister Eman tambe den campania electoral 2013. Ta ki señal drechi De Meza y Eman a manda ey?”, e Parlamentario ta cuestiona.

“Mas cu claro nos ex Minister di Turismo cu su amistad Ospino cu den dia cla ta tira atraco na joyeria y despues como supuesto empresario ta haya 11 mil dollar di pueblo via Banco Central pa un negoshi di strawberry cu nunca a opera. Y ainda falta e ‘zware jongens’ cu ta rondona Ministernan Sevinger y Croes cu por haci deshaci cu permiso na nos pais sin consecuencia alguno”, Parlamentario Maduro a continua bisando.

Actitud moli moli di Dowers

“Tristo den tur esaki ta cu e Minister di Husticia Dowers ta consenti tur e tenemento di man aki cu ‘zware jongens’ di su colega Ministernan. Pasobra si Minister Dowers tabata duro di berdad, nunca e señal robesnan aki por a bay den comunidad.

Y ora nos a confronte cu e hechonan aki, Minister Dowers kier core pa su responsabilidad bisando cu e no sa di nada of pa nos bay puntra e Ministernan concerni. E actitud di moli moli aki di Minister Dowers ta manda e señal cu den e grandinan mes criminalidad ta bon tolera pues e chikitonan no mester ta miho”, Parlamentario Maduro ta opina.

Cambia rumbo

“Pa pone paro na criminalidad, nos Gobernantenan mester manda e señal corecto. E cuenta di tene man y complace cu criminal mester caba.

MEP den Gobierno lo cambia e rumbo di nos pais pa nos bay bek rib’e caminda na unda cu ta prevalece integridad den gobernacion y cu e señal ta wordo manda cu criminalidad no ta wordo tolera y tampoco fomenta pa esnan cu mester duna ehempel den comunidad”, Parlamentario mr. Xiomara Maduro ta conclui.