Parlamentario mr. Xiomara Maduro (MEP): Prome Minister ta gaba cu carta di CAFT cu ningun hende sa su contenido integral

“Tur hende por type un frase di un carta di CAFT y presente na media como un gran logro. Esey ta hustamente locual Prome Minister, Mike Eman a haci locual na nos opinion no ta un arte.

Pero locual ta den liña di bon gobernacion ta pa Prome Minister Eman publica e carta di CAFT integralmente p’asina e informacion yega na pueblo di biaha pa nan mes por forma nan opinion.

E motibo ta simpel, nos Prome Minister, Mike Eman na hopi ocasion a demostra di no por bisa e berdad y tanten cu pueblo no mira cu su mesun wowo, nos mester sali fo’i punto di bista cu nada cu ta ser treci dilanti ta completamente berdad.

E ta bisto cu nos Prome Minister ta scoge pa gaba cu un carta di CAFT siendo cu ningun hende no sa su contenido integral”, segun Xiomara Ruiz Maduro di MEP.

Gobierno no a duna suficiente informacion

E ansha di Prome Minister, Mike Eman pa gaba cu un carta di CAFT ta debi cu den su carta di 11 di januari 2017, CAFT a manda pidi Gobierno mas informacion ya cu locual Gobierno a pone den presupuesto na informacion no ta completo.

CAFT a bisa cu riba puntonan fundamental Gobierno no a duna suficiente informacion.

CAFT a cuestiona di unda Gobierno lo yega na mas Loonbelasting y BBO.

CAFT a pidi pa un estudio di e impacto y risiconan di CITGO y nan kier a mira cifranan di AZV, SVb y ATA.

Por ultimo CAFT a pidi Gobierno pa splica e subida grandi den entrada cu Gobierno ta premira den 2018.

Tur e informacion aki Gobierno mester a manda pa CAFT prome cu 25 di januari 2017. Pues atrobe nos Prome Minister ta haci e wega di sconde informacion enbes di ta transparente y brinda e informacion corecto na pueblo, Parlamento y na CAFT.

Ni contesta di Gobierno, ni carta di CAFT

Remarcabel ta, segun Parlamentario di MEP, Xiomara Ruiz Maduro, cu Prome Minister, Mike Eman ta yama conferencia di prensa pa gaba cu CAFT lo a bisa cu e presupuesto di 2017 awor si ta realistico, siendo cu ningun hende conoce e raport ey pa verifica si locual Prome Minister Eman ta bisa ta cuadra cu realidad.

Ningun Parlamentario a haya e carta y ningun medio di comunicacion a publica e carta pa pueblo wak cu mesun wowo.

T’e conseho di CAFT di 11 di januari 2017 so ta conoci. Ni e contesta di Gobierno riba e conseho aki di CAFT, ni e ultimo carta aki di CAFT ta conoci. Pesey MEP ta haya masha lamentabel cu Prome Mnister, Mike Eman ta sali gaba cu algo cu ningun hende por verifica.

Sea Eman, CFT of tur dos no ta sincero

“E gabamento aki ta prueba nos cu sea Eman of CAFT of tur dos no ta sincero cu pueblo di Aruba. Pasobra si dia 11 di januari 2017 CAFT ta bisa cu e presupuesto no ta realistico, ta kico asina Gobierno por a brinda na informacion asina contundente cu ta pone cu CAFT ta cambia nan opinion ya pa 8 di februari 2017?

Sea Eman ta gaña of CAFT tambe ta tuma su ehempel pa no papia e berdad cu e pueblo aki. Di tur manera laga nos haya e carta integral di Gobierno su contesta y CAFT su conseho pa nos haya sa ta ken ta pretende di tuma pueblo haci atrobe”, segun Xiomara Ruiz Maduro di MEP.