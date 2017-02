Parlamentario mr. Xiomara Maduro: Minister Dowers ta haci zielig riba MEP enbes di para duro contra criminalidad

“Nos pais ta wordo azota pa criminalidad creciente. Hopi hende no ta sinti nan mes sigur ni den nan propio cas.

Hasta nos gobernantenan ta wordo señala teniendo man cu criminal y hasta e propio Minister di Husticia di nos pais ta sali declara publicamente con su colega di partido ta apoya narcotrafico. Anto den e scenario aki enbes cu bo ta mira nos Minister di Husticia Arthur Dowers para duro contra criminalidad, bo ta haya e mandatario aki ta bira haci su mes ‘zielig’ buscando forma pa tira e culpa riba MEP. Esta un berguensa sin precedencia!”, segun e miembro di Parlamento di MEP, mr. Xiomara Ruiz Maduro.

VERLOF PA OSPINO

Minister Dowers su dolor ta cu pueblo a cuestiona dicon como Minister di Husticia a permiti p’e preso Ospino haya verlof riba Dia di San Valentino.

Nos tin cu compronde cu Opsino no ta cualkier preso. E ta wordo considera un ‘zware jongen’ cu a tira atraco den dia cla riba nos turismo, cu a tira atraco riba e banconan CMB y RBC, cu a huy fo’i Warda di Polis di Playa, cu ta un criminal pa cual nan a sera full e caminda banda di airport te na rotonde di Las Americas pa mande cu KLM Hulanda bou maximo seguridad, cu a bay cu maximo seguridad Corte bou menasa cu lo pone un autobomb na un di nos hotelnan pa desvia atencion p’e por bay huy, cu na 2007 y 2009 tabata den man di Husticia pa motibo di contrabanda di arma entre Venezuela y Aruba, y pa no lubida, Opsino tabata bon vincula cu ex Minister Oduber bou cual maneho a haya placa pa plantacion di strawberry cu nunca Aruba a mira.

T’esaki t’e criminal cu Minister Dowers kier a premia riba Dia di San Valentino y no kier pa ningun hende cuestiona of critica su decicion, segun Xiomara Ruiz Maduro di MEP.

ACTITUD MOLI MOLI

Ta tristo berdad pa mira Minister Dowers atende e tipo di criminalnan aki cu e actitud moli moli aki di bay busca forma pa tira culpa of chercha di MEP su Parlamentarionan cu a cuestiona su decicion debidamente.

Asina aki Minister Dowers mes ta manda e señal cu criminalnan por wel di sigi abusa nos pueblo, pasobra na fin di dia Dowers mes lo premia boso cu un verlof. Berguensa!!!

Como Minister di Husticia, Arthur Dowers a faya di para duro contra criminalidad. Pasobra si e tabata duro, awe p.e. e mester a hiba su mesun ex colega Minister Otmar Oduber dilanti pa duna cuenta riba e acusacion di apoyo pa narcotrafico cu Dowers mes a tilde di dje poco dia pasa.

Ban wak si aki Dowers lo para duro of lo bolbe mustra e actitud di moli moli.

HACI ZIELIG NO TA YUDA

Awor cu pueblo ta cuestiona Minister Dowers su decicion, e mandatario aki mester djis asumi su responsabilidad y duna pueblo cara y no djis bin hunga zielig dor di busca forma pa bin yora na saya di opocicion.

Si Minister Arthur Dowers a haci su trabou debidamente, awe criminalidad no lo a bay for di man. Haci zielig dor di bin culpa MEP pa su propio fayonan no ta yuda Aruba cu nada.

Bay traha Minister Dowers y bay ataca criminalidad cu man duro. Esey pueblo kier mira, un Minister di Husticia cu ta para duro contra criminalidad y no un mandatario cu actitud moli moli haciendo zielig na saya di MEP, mr. Xiomara Ruiz Maduro di MEP a conclui.