Parlamentario mr. Xiomara Ruiz Maduro di MEP: Keda sin presenta na debate ta cobardia politico

Poco dia pasa a tuma lugar e debate organisa pa un grupo di millennials, hobennan entre 25 pa 35 aña, den cual e lidernan di e diferente partido politico di nos pais a haya oportunidad di duna oido y contesta pregunta riba e preocupacionnan cu ta biba bou di e grupo di votadornan aki di nos pais.

Remarcabel y lamentabel t’e hecho cu lider di AVP, siendo nos Prome Minister a keda sin presenta n’e debate aki.

Segun miembro di MEP, Xiomara Ruiz Maduro, esaki sigur ta un falta di respet n’e grupo hoben cu a organisa e debate aki y mas ainda ta un falta na tur e hobennan di e generacion aki cu ta hustamente esnan cu mas lo wordo afecta p’e saldo di cuenta di e 8 aña di Gabinete Eman.

Keda sin presenta n’e debate millennial ta ‘not done’ y ta wordo considera cobardia politico.

NO POR CAMBIA REGLA NA ANTOHO

Nos Prome Minister tabata sa cu durante e debate aki preguntanan skerpi lo keda lansa y pesey pa no perde mas cara politico despues di e golpinan politico cu el a recibi durante e debate di Camara di Comercio, el a keda sin participa n’e debate millennial.

Tristo den tur esaki tabata con nos Prome Minister a set up full un scenario pa desacredita e organisadornan.

Hasta a pretende di tin e poder tambe pa cambia e reglanan di participacion di e debate na su antoho dor di purba convence pueblo cu ta un hoben di su partido mester bay e debate y no e mes como lider di AVP.

Segun Xiomara Ruiz Maduro, e acto aki tabata algo totalmente fo’i sla y muestra di cobardia politico. Bo no por cambia regla di debate na bo antoho djis pa salba di golpi politico.

LAGA OTRO WANTA GOLPI

Mas tristo den tur esaki t’e hecho cu Prome Minister como lider di AVP kier a schuif su responsabilidad den scochi di un hoben cu awor numa a subi tarima politico.

Ta un politico cobarde of di basta mala fe so lo haci esey, ya cu ta bisto cu e ta willing hasta pa sacrifica esun di mas nobato pa wanta golpi politico cu ta dirigi na dje como e Prome Mandatario di e pais aki. Ora cu bo core pa otro wanta golpi pa bo, esey ta haci bo un gran cobarde.

ORGUYOSO DI EVELYN

Pesey nos ta orguyoso di Evelyn cu como lider di MEP, kende si a participa n’e debate y a sa di mustra con bo ta contesta pregunta di e grupo di millennials na un manera convinciente y profesional.

Evelyn a demostra clase y a mustra e liderasco di berdad cu nos pais mester. E no a cobardia pa participa, alcontrario Evelyn a demostra cu hunto nos por haci e cambio pa nos pais, anto sin miedo, segun su colega Xiomara Ruiz Maduro.