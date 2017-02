Parlamentario sr. Melvin Tromp: Cu MEP den Gobierno tur preso lo perde nan derecho riba libertad condicional

E proceso electoral a inicia pa eleccion di 2017, pero ya ta bisto cu e partido mas grandi den oposicion, no ta haya argumento valido pa convence pueblo di Aruba, cu nan a bira mihor y cu e castigo cu pueblo a impone riba partido MEP, nan a siña di dje.

Parlamentario Melvin Tromp di fraccion di AVP ta mustra cu e mentalidad negativo y destructivo di lider di MEP, Evelyn Wever Croes y su partido, ta sigui su rumbo, tratando di gana confiansa di pueblo, a base di mensahenan mentiroso yena di promesanan falso.

“Ta bon pa pueblo tuma nota, cu ora Evelyn haci un declaracion, t’esey ta biba den mente di e lider loke kiermen cu t’esey e partido tambe ta kere aden.

Na prome lugar no tin ningun Minister den ningun Gobierno, cu ta dicidi riba kende ta ricibi ‘libertad condicional’ na momento cu persona cu ta den KIA, sintando su castigo pa drecha su bida pa bin bek den comunidad, c’un comportacion ehemplar den prizon, tin derecho riba esaki.

Evelyn ta bolbe confirma cu e ta papia pa papia, sin tuma na consideracion henter e proceso cu tin den KIA, cu ta un instituto caminda esnan eyden ta pasa den un proceso di coreccion, un preso tin derecho na bin na remarca pa wordo considera pa pasa den un proceso di libertad condicional.

Un proceso cu ta ser determina pa un comision cu ta traha den KIA forma pa oficialnan di diferente sector cu lo determina si un preso ta bin na remarca pa ser someti n’e proceso aki, caminda inicialmente e ta wordo permiti pa bay su cas bou condicionnan estricto di comportacion, te ora cu e comision dicidi cu berdaderamente e preso aki por haya libertad condicional p’e ultimo tercera parti di su castigo.

Evelyn Wever Croes ta core grita den su ansha y desesperacion politico, cu tin presonan cu no tin derecho di wordo considera pa libertad condicional, trapando asina derecho di cualkier preso ya cu no ta su persona of Minister of Gobierno, ta defini kende por haya y no por haya.

Nos sistema legal ta forma di tal forma cu tur preso ta ser someti na un proceso coreccional pa nan paga nan debe na comunidad y nan arepenti y drenta bek den comunidad como hendenan honesto y sincero.

Awor Evelyn y su partido MEP ta manda e mensahe bon cla na famia di tur preso den KIA, cu si a caso MEP bin den Gobierno, nan sernan keri sera den KIA lo perde e derecho aki di por ta mas tempran serca nan famia y sernan keri.

Ta un mentalidad politico ridiculo cu ta bolbe mustra cu realmente MEP no sa mas na cual boei nan gara pa pueblo no sigui zink e partido aki ainda mas cu tabata e caso e ultimo dos eleccionnan,” Parlamentario Melvin Tromp ta declara.