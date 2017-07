Partido MAS ta cumpli cu reglanan di importacion

Despues di un mal entendido recientemente riba importacion di material di campaña di algun partido politico, Partido MAS kier aclarea cu nan si ta cumpli cu regla debidamente.

T’asina cu despues di a haci tur posibel pa busca material di campaña for di companianan local, Partido MAS mester a opta pa busca algun parti di material for di afo ora cu no tabata posibel pa haya e color corecto aki mes.

Partido MAS, a busca algun t-shirt y bandera for di Venezuela, cu a keda declara debidamente na momento di transportacion.

Sinembargo, e compania di transporte a agrega un extra pakete na e carga, sin pone Partido MAS na altura.

Na momento di controla esaki na su yegada, cuerpo di Aduana a haci nan trabou manera mester ta y a informa e partido di e situacion.

Partido MAS mesora a atende cu esaki debidamente y a cumpli cu reglanan cu a keda stipula p’e infraccion aki.

Partido MAS kier pone enfasis cu e carga di e partido NO ta liga na ningun otro partido politico. Nos ta spera di por a aclarea e situacion confuso aki, y mustra pueblo cu Partido MAS un biaha mas ta demostra di ta honesto y transparente den su manera di traha.

Na mes momento, awor cu tur material di campaña a yega, Partido MAS ta tuma e oportunidad pa invita tur sostenedor di partido pa pasa busca nan material na cas di MAS na Playa.