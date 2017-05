Partido MEP ta felicita y gradici tur docente

Den conferencia di prensa di Partido MEP diarazon, lider di MEP, sra. Evelyn Wever-Croes, den nomber di partido y di tur mayor na Aruba, a felicita y gradici tur maestro p’e trabou enorme cu nan ta eherce den formacion di nos yiunan.

Alabes lider di MEP a elabora riba e vision cu MEP tin pa mehora enseñansa di nos pais.

Sra. Croes ta bisa lo siguiente:

“Nos ta den e siman na unda nos ta duna aprecio na nos maestronan. Maestronan t’e weso di lomba den enseñansa. Ultimo añanan, nos enseñansa a wordo neglisha.

No a haya inversionnan y inovacionnan necesario.

Sinembargo, e maestronan a sigui carga e enseñansa di nos yiunan. Maestronan t’e influencia positivo den bida di nos yiunan.

Nan ta yuda nos yiunan desaroya nan mes y traha e fundeshi pa nan futuro”, Wever-Croes ta splica.

Pa partido MEP ta hopi importante cu enseñansa haya e atencion necesario y un biaha mas bira e punto di enfoke den e gobernacion nobo.

Vision di MEP ta pa sigura mehoracion den enseñansa. P’esaki nos lo cuminsa enfoca rib’e siguiente puntonan.

Duna sosten n’e docente:

Como weso di lomba di enseñansa, e maestro mester di sosten. Debi n’e escalacion di problemanan social den nos pais den e ultimo añanan, e rol di maestronan a cambia.

Y e maestro mester conta cu e sosten di full un “network” p’asina cu e wordo confronta cu un problema social, e por pasa esaki over n’e instancianan concerni manera Voogdijraad y KZP. Tambe e maestro mester di asistencia den klas p’asina duna e muchanan mihor calidad di educacion, Wever-Croes ta mustra.

Duna docentenan participacion:

Maestronan mester haya participacion real den enseñansa. No cu dialogo social aki y aya pa despues no ta concretisa e plannan cu ta wordo treci dilanti.

Nos ta cambia “dialogo social” pa “participacion real”. Na unda cu e dicisionnan importante den enseñansa ta wordo tuma dor di e maestronan. Unabez cu bo tin participacion real di maestronan of “young profesionals” den tur ramo, bo no mester warda 8 aña di bo gobernacion pasa pa bin cu algo cu nan a yama 1000 vos p’asina duna oportunidad pa maestronan expresa nan voz.

Durante di gobernacion nos ta bay scucha nos maestronan, Wever-Croes ta sigura.

Infrastructura di scolnan:

Den nos vision, den nos programa di partido, ya caba nos a haci tur trabou. Nos tin e proyecto completo di renobacionnan di scol den cual nos tin inventarisacion di tur scol na Aruba.

Den e estudio aki cu nos a haci ta para exactamente cua t’e scolnan cu mester haya atencion inmediatamente, cua ta e scolnan cu por warda un tiki pa haya atencion y cua t’e scolnan cu ya a haya atencion y cuanan mester haya hopi atencion.

Unabes nos drenta Gobierno, nos no tin mester di perde tempo pa bolbe haci estudio y gasta placa riba esaki mas manera e Gobierno aki ta haci.

Nos lo cuminsa mesora pa duna atencion na nos scolnan pa drecha unda mester wordo drecha, Wever-Croes ta continua bisando.

Drecha calidad of nivel di enseñansa:

Nos no por permiti nunca mas p’e valides di e diploma wordo poni na peliger manera a pasa bou Gabinete Eman y Michelle Hooyboor. Nivel di enseñansa mester eleva p’asina ora e muchanan caba nan scol, nan diploma tin balor.

Digitalisacion:

Digitalisacion ta hunga un rol importante den e nivel di enseñansa. Nos ta den tempo na unda muchanan ta mucho mas mihor riba computer y por trece lesnan hopi mas interactivo si digitalisa enseñansa. Y e fondo aki mester sali for di Gobierno.

Digitalisacion mester ta na tur scol na un manera uniforme.

Enseñansa mester ta acesibel pa tur hende:

Un studiante no por kita for di scol dor cu mayornan no por paga e placa di scol. Tin hopi hoben den nos comunidad cu hopi potencial pa sigui scol y haya e base cu nan tin mester pa haya trabou y yuda nan famia.

Sinembargo hopi t’esnan cu no por sigui scol pa motibo cu scol ta demasiado caro. Material di scol ta bira demasiado caro.

Actualmente tin un “leerplicht”, pero no tin nada pa tene e muchanan na scol.

MEP lo haci enseñansa acesibel pa tur hoben, pasobra ta nan t’e fundeshi y futuro di nos pais cu lo hiba e pais den e caminda di bienestar y progreso”, di acuerdo cu Evelyn Wever-Croes.

Lider di MEP ta termina bisando: Esaki ta den corto e vision di Partido Movimiento Electoral di Pueblo. Nos prioridad ta pa drecha calidad di enseñansa pa maestro y alumnonan.

Nos di partido MEP ta felicita tur maestro cu ta yuda tur mayor den e educacion di e yiunan. Danki na nomber di tur mayor p’e trabou cu boso ta eherce pa guia nos yiunan y alabes tene nan riba e bon caminda”.