Partido P.O.R, E Forsa Nobo Robin-Ann Didder : Laga nos para keto un rato Aruba t’e Aruba cu nos tur kier

Aruba ta den un desaroyo di Eco Green. Si nos mester para keto un rato den practica, Aruba ta canando manera cu ta ser treci padilanti?. Si mester tuma nota riba e situacion di diferente dump rond di nos isla y cu te awe netamente Gobierno di AVP cu na varios ocasion ta papia riba Eco Green no a traha ningun ley pa proteha nos medio ambiente.

Nos ta den aña 2017 y nos leynan no ta manera mester ta y netamente p’e motibo aki mes Gobierno no ta dunando e mihor ehempel y esaki ta trece cune cu ta mal educa pueblo y ta un mal ehempel pa pueblo sigui, segun e miembro di POR, Robin Ann Didder.

Manera nos tur sa dumpnan ta kima, hole stinki y ta saca gas nan toxico esey no ta nada nobo, hopi ta wordo papia, nada no ta wordo haci. Cu e Gobierno actual kier sera dump 5 minuut pa 12 tambe no ta nada nobo. Tur hende por para na banda y critica, pero e realidad algo por wordo haci?

NO nada no por wordo haci debi pa 8 aña largo no a traha riba e leynan pa por frena e situacion di e dumpnan entre otro e situacion di e dump na Parkietenbos cu e ciudadanonan tin añanan largo ta grita pa un solucion.

Partido P.O.R, E Plataforma Forsa Nobo ta na altura cu e structura di dump ta malo, y escogencia cu Gobierno a tuma pa no drecha e machinnan, pero a opta pa nan daña y no cumpra piesanan p’e proceso di sushi sigui. Esaki t’e consecuencia di e negligencia di e Gobierno actual.

Cu Aruba tin un dump cu no ta funcional y ta saca gas nan toxico perhudicando un bario y salud di hende en general ta un hecho. Banda di esaki na momento cu un persona mester bira malo haya malesanan cu na Aruba no por atende, p.e. COPD tampoco no lo haya e luz berde pa por bay afo y haya tratamento pa nan salud p’asina por biba mas largo cu normamente nan por biba mirando e grado di e malesa COPD.

Robin-Ann Didder di Partido P.O.R e Forsa Nobo den su vision y plan ta kere cu por yega na un solucion y remedia e situacion in humano na dump.

Prome cu tur cos lo atende cu e leynan cu mester ta na ordo. Leynan ta un di e maneranan cu por sana e asunto di dump.

Actualmente si mester yama Polis di Bario pa un situacion di dump, nada no por keda haci mirando cu su man nan ta mara.

Claramente por mira cu e Gobierno actual su prioridad no t’e bienestar di e comunidad unda cu e hende ta central. Sinembargo pa Partido P.O.R, E Plataforma Forsa Nobo e hende ta importante, sin nos hendenan nos isla no ta bay dilanti.

Partido P.O.R, E Plataforma Forsa Nobo lo enfoca riba nos hendenan re-educa nos hendenan pa anda cu sushi, dor di bin cu programanan y informacion pa hunto logra trece un cambio p’e situacion di dump cu actualmente ta alarmante.

Partido P.O.R, E Plataforma Forsa Nobo lo drenta e siguiente gobernacion y lo enfoca pa traha riba leynan pa nos medio ambiente. Leynan manera Hinderverondering, Hinderbesluit, Landsverondering verontreiniging door (oilitank) schepen, pa proteha nos tur riba e pida baranca aki.

ALGUN SOLUCION TOCANTE MEDIO AMBIENTE

Hunto cu partido POR lo duna prioridad riba proteccion di naturalesa y nos medio ambiente a base di un plan y maneho integral.

Implementa programa di conscientisacion pa henter nos comunidad cu conocemento di nos flora, fauna y henter nos herencia natural. Mehorando nos sistema di transporte publico, nos lo reduci e carbon footprint y preserva nos medio ambiente.

Elimina parkieten y dumpnan ilegal, dunando espacio na metodonan moderno di “waste-to-energy” creando mas empleo y un Aruba mas dushi pa biba.

Promove y desaroya infrastructura pa energia alternativo cu incentivonan atractivo p’asina inclui un y tur logrando un impacto ambiental positivo sigur POR!