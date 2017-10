Partido POR a sali decepciona for di e segundo reunion cu Informador

Despues di e di dos reunion cu informador, lider di Partido POR a dirigi su mes na prensa.

Na prome lugar sr. Oduber a bisa cu el a sali bastante decepciona for di e di dos ronda di informacion. Esaki debi na e resumen di cifranan cu departamento di finanzas a trese dilanti.

Segun sr. Oduber, Informador tambe a keda decepciona cu e cifranan cu departamento di finanzas a presenta, pasobra no a cumpli cu e peticion cu a hasi na nan, cual ta refleha e necesidad cu ta reina di bin cu un cambio di Gobierno urgentemente, como cu e departamentonan aki ta traha bou ordo di e Ministernan cu ta na encargo.

Departamento di finanzas a entrega un documento cu no ta duna mucho informacion, pero cu ta papia si di un situacion alarmante den e sentido cu ta papia di un presupuesto 2018 cu un deficit di casi 200 miyon florin.

E parti mas alarmante ta cu a hasi un peticion na departamento di finanzas pa mira e situacion actual di 2017, pero practimente no a duna ningun informacion riba dje. Pa cual Informador tambe ta bastante decepciona y a bisa di ta lamenta di no por a haya e informacion pa e partidonan.

E informacion cu partido POR tin te cu awor ta mustra cu e Gobierno nobo cu lo tin di sinta na oktober proximo, lo confronta un situacion financiero alarmante.

No sa kiko exactamente e Gobierno nobo lo hereda, pero loke si ta sigur ta cu no lo logra cumpli cu e norma di 0.5% cu Caft a acorda cu Gobierno di Aruba, y cu tin den e presupuesto di aña 2017.

Probablemente lo mester bay entrega un presupuesto supletorio pa motibo cu lo bay tin un deficit den e presupuesto y pa es motibo lo tin di bay fia placa pa por cubri e deficit cu lo tin e aña aki. Tumando esaki na cuenta, Otmar Oduber a comunica na Informador cu partido POR ta di pensamento cu lo mester forma un Gobierno mas pronto cu ta posibel.

Segun sr. Oduber, awor por compronde pakiko e Ministernan demisionario a bisa na salida di nan reunion cu Informador, cu un Gobierno di MEP/POR lo ta un Gobierno instabil y complica.

Realmente e instabilidad a keda crea den e Gobierno saliente y esey ta loke nan ta papiando di dje.

Pesey mes ta importante pa por tin e informacionan debido ariba mesa, pa asina por tuma desicionnan corecto pa un siguiente gobernacion.

Partido PORa hasi un peticion por escrito na Informador unda cu ta pidi pa e formacion di un Gobierno nobo tuma lugar lo mas pronto cu ta posibel, pa asina cuminsa asumi responsabilidad pa por entrega 2 presupuesto ainda prome cu december, cu ta esun supletorio di 2017 y esun di 2018.

Tambe a mustra riba e hecho cu e proximo Gobierno cu sinta mester ta uno politico pa por asumi e desicionnan di maneho politico cu mester tuma lugar.

Segun lider di POR, Informador ta desea pa e siman aki por tin un declaracion di intencion di e partidonan cu ta dispuesto pa traha cu otro.