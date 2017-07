Partido POR ta para pa: Un Cuerpo Policial cu mas personal ekipo moderno, tecnologia avansa y autoridad necesario

Den e ultimo simannan a mira diferente cuestionamento y discusion cu a tuma luga den e forma di procede di Alto Comisario di Cuerpo Policial. Kedando rib’e mesun topico di husticia, tambe na cierto momento informacion a wordo treci dilanti cu e partido na mando ta buscando un candidato nobo pa ocupa e posicion di Minister di Husticia. Mustrando di e forma aki cu por fin ta sinti locual cu comunidad tambe ta sinti.

Banda di tur locual cu POR a traha riba dj’e y cu tin den e “Plan di Accion” pa loke ta husticia/seguridad POR ta trata ciere di nos fronteranan (aumenta control) y revision di leynan, particularmente cu ta contra desaroyo economico di pais Aruba (revisa castigo di crimennan cometi cu ta afecta nos pilar economico esta turismo).

Otro aspecto hopi importante cu POR a trece pa dilanti ta cu atencion mester wordo brinda na e Cuerpo Policial. Mester bin bek cu disciplina y respet di ariba te abou y di abou te ariba den nos Cuerpo Policial, pa por gana e respet den comunidad cu Cuerpo Policial mester tin.

Pa haci esaki, POR a bisa na diferente ocasion cu mester tin personal di Cuerpo Policial mas presente. Nos Cuerpo tin rond di 400 Polis actualmente, practicamente e mesun cantidad cu tabatin 15 – 20 aña pasa, mientras cu tin un falta di riba 200 miembro di Cuerpo Policial n’e momentonan aki. E motibo di esaki ta pasobra a cera Scol pa Polis na 2014 y 2015, cada biaha ta corta mientras cu ta gasta den cosnan cu no ta prioridad den comunidad, lider di POR Otmar Oduber a trece pa dilanti.

“Nos como partido POR a bisa cu den e periodo di 2017 pa 2021, Scol pa Polis mester ta habri tur aña. Nos mester “werf” un cantidad di mas o menos 200 persona (cada klas ta produci 25 persona), pues den e 4 añanan lo por produci e 200 miembro di polis adicional cu ta necesario”, el a bisa.

Si ta cuestiona con lo paga pa esaki y for di unda e fondo nan ta bin, sr. Oduber ta mustra cu a base di e presupuesto di Cuerpo Policial di 2017 ta mira cu na salario y toelage di henter Cuerpo Policial ta pagando casi 35 miyon florin y na overtime ta paga casi 11 miyon florin (30% di gasto di salario). Esaki lo por cubri tur e 200 hendenan cu kier pone traha adicional (gasto pa manda persona scol pa polis ta 40 mil florin).

Pues si mantene tur e klasnan p’e añanan meciona, ta yena e bashi cu na su turno ta baha e stress cu tin riba personal di Cuerpo Policial. Si pone adicional 40 vehiculo pa polisnan circula akinan na Aruba cu por “lease” pa 3000 florin pa luna, e costo total di esaki ta menos di 1.5 miyon florin pa aña y por redobla e presencia di Polis riba Aruba.

“Cuater aña for di awe lo papia di un presencia di Cuerpo Policial cu lo triplifica entre vehiculonan y personal, esey ta e caminda cu mester cana. E caminda cu partido POR ta bisa cu no por ta posibel cu den e era aki un auto di polis ainda no tin un iPad pa sincronisa informacion di instancianan manera departamento di impuesto, companianan di seguronan of Warda nos Costa. Esakinan ta prioridad di POR den e proximo gobernacion, e placa t’ey pero e placa ta wordo mal uza. Cuerpo Policial merece respet, nan merece material, ekipo, tecnologia pa den futuro por ataca e fenomeno di criminalidad cu tin aki na Aruba”, sr. Oduber a conclui bisando.