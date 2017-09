Partido RAIZ ta señala, Boramento? Ni pa gas, mucho menos pa gana voto

“Nos no mester bay leu pa haya contesta riba e pregunta si: “Boramento pa gas lo tin consecuencianan irevocabel pa nos isla?”

Mundialmente, mescos cu den nos propio Reino Hulandes, organisacionnan ta luchando incansablemente contra e explotacion di nos naturalesa pa saca recursonan natural – cu no solamente ta cabando, sino cu por wordo reemplasa cu recursonan natural cu tin minimo impacto riba nos medio ambiente (energia limpi di biento, solo, desperdicio).

Pero e motibo principal pakico boramento pa gas (o petroleo?) mester wordo para inmediatamente, no ta wordo comunica den un idioma cu tur hende por compronde p’asina realisa e peligernan di e accion aki – cu lo beneficia un grupito previligia y no e comunidad cu ta kere cu e tipo di proyectonan aki ta bay mehora nan nivel di bida”, partido RAIZ ta opina.

Pa duna un ehempel concreto: E sociedad di e Waddengebied na Hulanda, un area di naturalesa hopi balioso pa loke ta trata ecologia, patrimonio mundial y turismo sostenibel, actualmente ta protestando fuertemente contra e boramento pa gas den e teritorionan aki. Pakico?

E riesgonan cu boramento pa gas por ocasiona t’asina grandi cu nan por ta desastroso y irevocabel p’e pais.

Si Gobierno ta na altura cu boramento por causa colapso di nos fondo, contaminacion y un impacto enorme riba nos paisahe cu nos ta depende di dje pa por sobrebibi… Con por ta posibel cu e consecuencianan aki no ta wordo tuma na serio?

Peor ainda, nan no ta ni wordo menciona, pasobra, kisas, no ta cumbini Gobierno pa pueblo cuminsa interferi den areglo y ganashinan cu ya a wordo palabra – anto a costo di nos isla y nos hendenan.

ARUBA NO TA UN “CASH COW” PA CHICA LAGA BAY

Boramento pa gas den nos awanan teritorial, habrimento di CITGO pa crea empleo y hisa nivel di bida? Antes, no mucho tempo atras, por a convence henter un pueblo cu e tipo di plannan aki lo enrikese nos pais.

Awendia, mientras cu e pueblo ainda ta warda riba e ‘mihor calidad di bida’ ey cu ta parce manera e ta evaporando poco poco for di nos mannan, tin mas y mas alternativa cu nos por considera.

Alternativanan cu no tin consecuencia negativo pa cu salud di nos habitantenan (gasnan toxico for di refineria), cu no ta trece nos paisahe pues nos pilar economico di turismo na peliger (riesgonan di boramento pa gas), y cu si ta elimina nos problemanan di p.e. Parkietenbos y dumpnan ilegal por medio di procesamento di desperdicio na un forma sostenibel, limpi, eficiente (waste-to-energy incinerators) y teniendo cuenta cu e bienestar di nos ciudadanonan na prome lugar.

E pretexto pa extrae mineralnan for di tera como mihor y unico opcion pa prosperidad, mester wordo de-mitifica: extrae mineralnan for di tera a costo di nos medio ambiente no ta necesario mas pa crea prosperidad.

Nos ta bibando den temponan unda tecnologia ta ofrece oportunidadnan laboral nobo y cu mihor perspectiva pa un bon calidad di bida a largo plaso – solucion: un economia sostenibel.

E VISION DI RAIZ: ENERGIA SOSTENIBEL PA HENTER ARUBA

Unda tin intencion, tin un caminda (waar een wil is, is een weg) e dicho Hulandes ta bisa y e realidad no ta dificil manera cu gobernantenan kier pone nos ciudadanonan kere.

Si Aruba kier sostene su mes y crea empleo den e ramo di energia limpi y sostenibel, nos mester dicidi esaki. Mescos cu investigacionnan ta wordo haci pa convence nos cu boramento di gas t’e mihor alternativa, n’e mesun manera nos por exigi investigacionnan independiente, transparente y sin ganashi politico pa duna nos e mihor opcionnan pa nos isla.

RAIZ ta kere cu nos isla por fungi como un “gidsland” (un modelo) pa paisnan grandi, unda cu henter nos comunidad por beneficia di energia limpi, sostenibel y pagabel. Unda cualkier decision cu un Gobierno tuma, mester cumpli cu e regulacionnan di nos ley di medio ambiente p’asina proteha nos pais di cualkier daño irevocabel cu nos no a of no por a premira.

Movimento RAIZ ta un partido nobo cu ta representa e mayoria cu ta keto, cu no ta pronkia cu bandera, ni sticker, pero cu sigur tin un bos pa participa y contribui n’e mihor maneho di nos pais. Un voto pa RAIZ ta un voto pa e Aruba cu nos tur kier biba riba dje.