Partido RAIZ: Voto pa un partido grandi, pa tradicional ta un voto pa un Stempel Parlament

Durante e ultimo dianan por a scucha varios lider politico di e partidonan tradicional ta informa pueblo cu: “Un voto pa un partido chikito, ta un voto perdi.” Pero e realidad tras di e mensahe aki, awe nos nos pueblo mes por decifr’e, segun Ursell Arends, lider di partido RAIZ.

Loke e lidernan tradicional no kier pa pueblo tende ta; Un voto pa un partido grandi “tradicional” ta un voto pa un S tempel P arlament!

Kico ta un Stempel Parlament?

Un Stempel Parlament ta ora e Parlamentarionan den nan mayoria absoluto – cu ta representa nan propio partido den Gobierno – ta vota pa Gobierno of ley di Gobierno a base di emocion y percepcion, anto sin tin data berdadero pa hustifica nan decision of voto.

Durante e ultimo 16 añanan, nos como pueblo a duna dos partido politico e mayoria absoluto y p’esey awe nos tur por wak e resultado.

Na final di cada periodo di 8 aña, ambos ta ser tilda di ta corupto, di no ta transparente y alabes di no ta funciona di un forma democratico. Esaki t’e circulo vicioso cu nos ta crea ora nos ta vota pa tradicion y no cu nos consenshi”, segun lider di RAIZ, Ursell Arends.

Gobernacion di nos pais ta bay for di man ora cu e sistemanan di maneho y control no ta funciona mas, cual t’e caso ora cu tin un Stempel Parlament. Gobiernonan por haci y deshaci na gusto durante e añanan cu nan ta sinta, sin cu Parlamento di Aruba ta ranca nan orea. Partidonan tradicional ta prefera di tin tur e poder aki, pues naturalmente nan no lo desea pa ningun partido “chikito”, nobo, fastioso cu ta trece e bos di rasonamento y integridad den nan centro, daña e fiesta.

Nos, como RAIZ cu t’ey pa sirbi como e bos di nos pueblo, mester corda cu “power corrupts, but absolute power corrupts absolutely.” (poder ta corumpi, pero poder absoluto ta corumpi absolutamente).

Como lider hoben di nos movimento RAIZ, Ursell Arends kier a haci un apelacion na pueblo di Aruba den su totalidad, cu si dia 22 di September 2017, Aruba kier un diferencia di berdad, votando p’e mesun partido y sistema tradicional, lo mantene nos isla den e mesun circulo vicioso cu nos a crea atrabez di vota pa tradicion.

RAIZ no ta priminti shelo y tera, no ta tapa wowo di pueblo cu storianan bunita pa haya voto, nos kier simplemente habri wowo di tur nos habitantenan pa nos propio yiunan di tera compronde ken nan ta y kico nan tin pa gana, prome cu nan perde e chens aki p’e proximo añanan cu ta bin.

Spierta Aruba, lanta ‘riba y para pa bo derechonan como ciudadano di e pais aki, cu mester di lidernan competente, cu vision y ideanan nobo, sin interes den nan propio beneficio.

E unico bandera di RAIZ t’esun di Aruba, esey nos kier carga… nos hendenan.

Pa nos recobra e Aruba cu nos tur kier biba riba dje, ta bira realidad ora nos como pueblo dicidi pa haci algo totalmente diferente. Ora nos vota – no pa famia, no pa color, no pasobra un partido a paga nos cuentanan di awa y coriente… – pa bienestar di cada persona cu ta forma parti di nos dushi pais Aruba.

Dia 22 September nos ta invita bo pa bin Sembra Futuro hunto cu nos. Ban planta nos simianan den bon tera, Aruba.