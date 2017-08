Paseo Herencia ta anuncia e ganadornan di nan School is OUT Campaign!

E aña aki Paseo Herencia pa prome biaha tabatin nan School is OUT Campaign. E campaña aki tabata en conexion cu nan 10 aniversario.

Durante e campaña, tur studiante tabata invita pa bin saca potret haciendo loke mas nan gusta na Paseo Herencia, post esaki riba nan pagina di Facebook p’asina por participa. E ganadornan a wordo selecta a base di diferente criteria. Tur participante a wordo invita pa bin diahuebs ultimo na Paseo Herencia 7’or di anochi pa saca e ganadornan.

E premio mayor di 500 florin na gift certificates a bay pa Inmayerlis Zimmer cu tabata hopi feliz y contento cu e premio pa nan yiu muher. Inmayerlis a comenta cu nan ta gusta bishita Paseo Herencia den weekend.

E segundo premio di 250 florin na gift certificate a bay pa Julitza Erasmus cu a post potret di su yiu muher nan ta core rib’e carousel.

Tercer premio di 100 florin na gift certificate a bay pa Sandy Soekhander cu a pone potret di su yiunan ta core den e famoso bumper cars di Paseo Herencia.

Un biaha mas Paseo Herencia kier a felicita e feliz ganador nan y ta spera cu nan disfruta di nan premio!