Pasobra e tabata hopi dia malo na cas, Ambtenaar a pèrdè caso di promocion contra Gobierno

Un Minister no por nenga di aprobá promocion di un ámbtenaar, pasobra e tabata hopi dia malo den un aña, pasobra no por a evaluá si el a traha bon of malo te pa dun’é un promocion.

Hustamente esey tabata e caso di un ámbtenaar na Aruba kende a demandá Gobierno y Huez no a dun’é rason cu hopi dia malo no ta argumento pa nenga un hende promocion.

E caso tin su peso pa empleadonan publico, pasobra den nan esencia leynan civil y penal y publiko n’e hermana islanan Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius y Saba ta basicamente igual cu aki aya un diferencia chikito.

Ta p’esey ta bon pa empleadonan publico y mandatarionan tuma nota cu un decision cu Corte den casonan di empleado publico a tuma algun dia pasá dictando cu un Minister no por dicidi si ausencia pa malesa ta motibo pa wanta un promocion.

E ámbtenaar a pèrdè e caso, pasobra el a argumentá cu ningun caminda ta pará cu si e keda hopi dia cas, mester a informe cu esey por afectá su promocion.

Segun Huez, Gobierno no tabatin obligacion pa informá e ámbtenaar cu esey ta un condicion cu por afectá su promocion.

Den e caso aki abogado mr. L.A. Hernandis a representá e empleado publico y mr. A. Lumenier a bay Corte pa Gobierno.

E caso t’asina cu dia 29 di januari aña pasá e señora a manda pidi Promé Minister, mr. Mike Eman pa dun’é e promocion cu e tin derecho riba dje, pero tabata Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers, kende a manda bisé mas cu 8 luna despues cu e no por haña promocion.

Pa por promové un ámbtenaar, mester evaluá. Como cu e tabata asina tanto dia malo na cas, no tin carta di evaluacion den su curiculum.

Gobierno a faya ora nan a laga Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers tuma decision cu no tin promocion, pasobra esey no ta su competencia.

Ta Gobernador ta aprobá of rechasá un promocion.

Huez a plama e carta di Minister di Husticia for di otro, pasobra e mihor cu otro Ministernan mester conocé ley y mester comprondé cu ta Gobernador ta cabez di Gobierno cu por duna of nenga un promocion.

Abogado di e ámbtenaar, mr. L.A. Hernandis a splica Huez cu nunca nan a informe cu malesa por ta un factor pa nenga di dun’é promocion.

Y aki e wega di ‘Catch 22’ a cuminsa: E ámbtenaar no por haña promocion, pasobra e tabata malo hopi dia y estando ausente no por balotá si e ta traha bon of malo.

Concretamente e ámbtenaar tabata malo 146 dia aña pasá y 117 na 2014.

Huez a bolbe ripiti cu no ta Minister su competencia pa declará si un ámbtenaar no ta funcioná manera debe ser, pero tòg a dicidi cu ta opinion di e Minister ta conta!

Por lo tanto Huez a anulá su keho cu ta enserá cu e señora no ta haña promocion.