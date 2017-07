Paul Croes: “Mi ta AVP y lo keda AVP”

Awor cu a bira conoci cu drs. Paul Croes lo no aparece riba lista di candidato pa partido AVP, den un entrevista haci cu su persona, el a duna di conoce cu no ta su intencion pa no subi ningun otro lista di candidato pa ningun otro partido.

“Mi ta AVP y lo keda AVP”, drs. Paul Croes a bisa enfaticamente. Maske cu e biaha aki e no ta riba lista, no nifica cu e no ta sigui den politica.

No ta conoci tampoco si su ruman muher mayor, Erin Croes lo subi lista, pasobra e no ta na Aruba actualmente. E ta bolbe diarazon awor y e ora y e lo papia cune, pa sa si e tin aspiracion politico, maske mescos cu Paul, e tambe a lanta den un famia cu ta gusta politica. Pero e lo bira un decision propio di Erin.

Riba e pregunta cu awor e no ta riba lista mas, si e lo keda como Minister, drs. Paul Croes a bisa cu e ta evaluando esaki como su proximo paso, cu por ta prome cu fin di siman aki, pero por tambe otro siman.

Finalmente Minister drs. Paul Croes a duna di conoce, cu e lo endorse un candidato di AVP, si su ruman muher Erin no subi lista. Na su debido tempo, tur hende lo sa pa kende e lo duna su “stemadvies”.