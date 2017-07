PAWA na Aruba – Ex trahadornan di Air Aruba ainda kier pa declara Simeon Garcia persona non grata na Aruba

Den media di fin di juni nos por a lesa cu representantenan di Pan American World Airways

Dominicana, PAWA di Santo Domingo tabata serca Minister Richard Arends di Asunto Economico.

Straño ta cu nan no a bay serca Ministro Mike de Meza, kende ta encarga cu Turismo, Transporte Aereo, Aeropuerto y Direccion di Aviacion Civil.

PAWA ya ta operando Santo Domingo Aruba y lo kier opera entre Aruba y Corsou. Ya e den un joint-venture cu Winair ta bulando entre Sint Maarten y Corsou. Den pasado tabatin combersacion entre Aruba Airlines y PAWA pa opera e ruta Aruba-Corsou, pero nada a bin afo. Mester ta pa un motibo PAWA a wordo cumpra na 2015 dor di Simeon Garcia.

Simeon Garcia ta doño di Aserca Airlines. Simeon Garcia cu na juli 1998 a “cumpra” Air Aruba. Na momento di sera e benta aki Simeon Garcia a declara cu e no tin e fondonan y Gobierno di Aruba a cambia e condicion di benta pa un mas suave pa dune oportunidad pa haci su esfuerso pa inyecta e 10 miyon US$.

Nunca Simeon Garcia cumpli cu su palabra. Gobierno di Aruba si mester a laga bay 50 miyon florin cu a hinca den Air Aruba pa sera e benta.

Awor cu Air Aruba a pasa pa Simeon Garcia tur compra di un schroef te lease avion mester a pasa via un compania di Simeon Garcia.

Consecuentemente tur gasto di operacion, mantencion, aseguro y lease avion pa Air Aruba a subi (lease di cada un avion p.e. a subi cu 50.000 US$ pa luna).

Tur entrada tabata bay na oficina principal na Venezuela; pa paga e debenan na Aruba nunca tabatin placa.

Bendiendo e aerolinea empleo di e mas di 300 trahadonan a cuminsa core peligro. Hayando un compania pornada, hayando comision di compranan y tur placa di entrada di pasashi tabata

kisas un bon negoshi pa Simeon Garcia cu a saca loke por a saca y Gobierno a para wak.

Creditor y doñonan di e avionnan no por a warda mas y a pidi bancarota di Air Aruba.

Dia 23 di october 2000, e buelo di Newark – Aruba tabata e delaster buelo di Air Aruba. Esaki tabata manera un tragedia nacional.

Hendenan a yora; E orguyo di Aruba a muri y cu ne empleo di 300 tata y mama di famia.

Cu PAWA kier opera for di Santo Domingo pa Aruba nos por acepta; pero no duna mas previlegio pa opera entre Aruba y Corsou. Sigur no establece PAWA-Aruba.

Un di e reglanan di maneho di Gobierno ta cu e persona cu ta haci aplicacion pa un permiso pa un aerolinea mester prueba cu e ta di bon conducta moral, nunca a wordo declara bancarota o no a comete erornan grave den ehecucion di su trabou o hechonan castigabel.

Na Santo Domingo dia 7 di juli ultimo a sali un Nota di Prensa di Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) indicando cu PAWA tin un debe atrasa di US$ 1.062.809,61 p’e servicionan na Aeropuerto Las Americas. P’e motibo aki tambe Aerodom ta pidi autoridadnan di Aviacion Civil Dominicano pa evalua e solvencia financiero di PAWA, ya cu si e aerolinea no tin capacidad di paga su debenan, e situacion aki lo por trece seguridad y eficiencia di su operacion na peligro y e solvencia financiera ta necesario pa mantene su permiso vigente cu e por opera cu pasahero.

24ora.com ta informa dia 2 di juli, 2017 cu e combersacion cu Ministro Richard Arends a bay bon; sr. Garcia di PAWA a declara: “Nos ta bay bin bek cu un delegacion di ehecutivonan halto di PAWA pa wak con mas leu nos por negosha y logra nos meta.”

Lamentablemente cu nos varios politico y gobernante tin e custumber di wak e man di e empresario enbes di wak e persona aki den su cara y bise kico por acepta y kico no ta acepta.

No por permiti ripiticion di abuso contra nos hendenan pa satisface un empresario stranhero.

Ex-trahadonan di Air Aruba ainda lo kier firma un declaracion cu Simeon Garcia ta persona non grata na Aruba.