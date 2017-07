Pediasure y Kerekentenchi a pone ambiente riba caminda

E programa di campamento di Kerekentenchi ta uno masha spera y gusta mes p’e muchanan como tambe e mayornan y pa sigui engrandece e campamento educativo aki, Pediasure Superkid tambe a dicidi pa forma parti pa di 2 aña di e campamento aki.

Diahuebs ultimo, Kerekentenchi Camp a haci nan caminata dibertido, cu tabata dirigi pa e personahenan di Wonder Women y Flash, unda alrededor di 110 mucha a gosa, cana, haci movecion y diberti riba un ruta di 2.2 km, cu a sali fo’i Centro di Bario Playa Pabou.

For di momento cu e personahenan di Wonder Women y Flash a yega, e muchanan a duna nan un caluroso bon bini y por a mira e alegria y entusiasmo cerca e muchanan.

Pediasure di e manera aki a hiba su mensahe tocante un nutricion bon balansa, unda cu tur e ingredientenan principal ta den un solo boter, garantisando asina e crecemento optimal di cada mucha. Nos sa, cu nos muchanan mayoria biaha ta pasa den cierto fase, unda cu nan ta bira “picky” pa ora di come y ta resisti pa come cierto alimento cu ta contene vitamina, mineral y nutriente esencial pa nan crecemento.

Cu esey den mente, Pediasure a percura pa crea un bebida, pa reemplasa tur loke e muchanan ta resisti pa come y asina garantisa cu na un manera mas agradabel y cu menos resistencia, nan haya e componentenan aki como alimento.

Sin duda e personahenan di Super Heroes ta masha gusta cerca nos muchanan, unda e muchanan ta haya un mascarada pa tambe bisti y asina representa nan superheroe preferi. E muchanan a goza, haci movecion y siña masha hopi mes di nan curpa y alimento na un forma completamente diferente y educativo, incorporando nan participacion optimalmente.