Play Off di Aruba Softball Bond ta inicia diamars awor – Balashi Premuim vs Spuiters den un double header

Campeonato di Aruba Softball Bond ta den su recta final den categoria AA masculino. E 4 equiponan cu a clasifica, esta Royal Power Tat Fat, Pizza Hut Monsters, Balashi Premuim y Spuiters lo hunga un page system playoff.

Esaki ta ensera cu 3 vs 4 lo hunga un best out of 3. Perdedor di e serie aki lo bay cas.

Clasificadonan 1 vs 2 lo hunga un best out of 3 y e ganador ta sub campeon y lo bay drumi warda. Perdedor di e serie di 1 vs 2 lo hunga un serie nobo di best out of 3 contra e ganador di e serie 3 vs 4.

E ganador aki lo pasa pa final y lo hunga un serie di best out of 5 contra e ganador di e serie di 1 vs 2 pa determina kende lo titula campeon 2017 di Aruba.

Diamars awor 17 di october (3 vs 4) Balashi Premuim lo hunga un double header contra Spuiters. Diaranzon 18 october ( 1 vs 2 ) Royal Power lo hunga un double header contra Pizza Hut Monsters.

Diahuebs y Diabierno si ta nesesario lo hunga wega number 3. Tur wega lo tuma lugar na veld di Dragon Hitters na Barcadera.

Fanaticada ta keda cordialmente invita pa bin apoya bo equipo preferi. Softball a la carga!!!