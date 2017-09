Polis a controla grupo, cu lo a baha cu arma di candela den negoshi

Diadomingo mainta den careda di 9:45, Polis a wordo informa di tres homber, kendenan lo a baha arma na Willy Pan. Nan lo tabata den un Suzuki Baleno color blanco.

Den algun minuut despues, patruya di Noord ta topa cu e Suzuki Baleno color blanco, altura di Digicel Tanki Leendert. Cu masha cautela Polisnan a acerca e auto y pone tur baha.

Tur persona a wordo controla y tambe den e auto, pero no ta bin topa cu niun sorto di arma di candela.

Polis a splica nan un ke otro y nan por a sigui nan caminda. No ta conoci pa nos ken t’esun of esnan cu lo a wak arma di candela riba e personanan aki.