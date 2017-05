Por conclui cu Aruba Airlines tambe ta confronta problema financierio serio

E situacion financiero di Aruba Airlines no ta nada bon. Maske cu nan mes no ta sali bisa esey, pero si mira kico a pasa cu nan no a cumpli na paga Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider, loke no ta prome biaha, ta surgi pregunta of tambe a keda constata cu Aruba Airlines tin un debe cuantioso tambe cu AAA N.V.

Loke ta mas serio ainda, cu Aruba Airlines tin mesun problema cu InselAir tabatin, esta cu nan tin masha placa na Venezuela, sin por haya nada di esaki y asina mes ta sigui bula pa Maracaibo y Valencia.

Placa cu por yuda e posicion financiero di Aruba Airlines cu no tin fondo actualmente pa e.o. paga su empleadonan.

Asina ya caba e pilotonan Venezolano a laga sa cu un dia pa otro, nan lo pone trabao abao. Pa no papia mes di demas personal di Aruba Airlines cu te awe no a cobra fin di luna, pasobra no tin placa.

Asina por conclui cu Aruba Airlines ta den mesun rumbo cu InselAir, cual compania tambe te awe no a cumpli cu pago di su empleadonan na Aruba. Y tin tur indicacion cu otro luna, no ta keda Huez nada otro di declara InselAir Aruba bancarota.

Te awe ningun hende no a pidi bancarota di Aruba Airlines, y fuera di esaki, ningun ehecutivo ta bin afo, pa contradeci e informacion cu nos tin.

Si t’asina cu tin varios piloto Arubiano, kendenan tabata bula pa InselAir, ta bisa di no por haya trabao na Aruba Airlines, unda nan tin casi tur nan pilotonan di Venezuela.

Bisando esaki, e pilotonan Arubiano no ta sinti cu Gobierno ta proteha nan of demanda pa nan haya trabao na un compania di aviacion cu ta bandera Aruba, pero di Aruba no tin nada.