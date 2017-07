POR den proximo gobernacion lo percura pa tur scol ta di calidad y nivel halto

E discusion y problema di cantidad di cupo pa hoben haya scol tin di haber cu planificacion. No tin escusa pa bisa cu un hoben no por haya scol, pasobra no tin cupo pe.

E planificacion mester tabatey entre e schoolbestuurnan y Gobierno den e caso aki atrabes di Departamento di Educacion.

Ainda tin un stigmatisacion di unda un scol ta ubica si e ta bon pa manda nan yiu. E t’e deber di Gobierno y ta loke POR ta para pe cu tur scol mester ta di bon nivel y acesibel, segun Otmar Oduber, lider di POR.

Si e ta un scol di 450 florin pa luna of uno cu ta 175 florin pa aña. E deber di Gobierno y compromiso cu nos ta haci ta cu tur scol na Aruba mester por pasa un Quality Assurance Program y un Quality Inspection Program.

Tur scol cu kier haya subsidio di Gobierno y tur scol cu ta sinti cu kier forma parti di e ciclo di educacion aki di Aruba, mester por cumpli cu normanan basico cu tin pa duna e educacion igual na tur hoben aki na Aruba.

Si tin 200 miyon pa hinca den Watty Vos Boulevard y tin miyones pa hinca den Green Corridor etc.

Nos no por bisa cu nos no por pone scol gratis aki na Aruba pa tur hoben cu t’e fundeshi di e comunidad.

E situacion cu tin varios scol manera Reina Beatrix sera pa 6 aña caba, Frere Bonifacius pa 7 aña etc. caminda cu hobennan ta haya les den un edificio di oficina of den un centro di bario, ta inaceptabel den un mundo moderno cu nos ta actualmente asina tin hopi mas scol cu ta pasando den e mesun situacion.

Materialnan pa scolnan falta, incentivacion cu mester existi serca maestronan no tey actualmente, pasobra e prioridadnan di Gobierno tabata totalmente robes.

Nos hobennan nos futuronan no ta coy hunga cu ne. Ora ta papia di e temanan aki cu ta importante den comunidad, e tema di dropouts ta atrobe cay bek riba e mesun responsabilidad di Gobierno cu no por bisa cu e no tin cupo pa un mucha bay scol.

Nos ta kere den rebound schools y introduccion di “summer schools” caminda mester evita cu ta bay atende mayan cu dropouts.

Esaki ta ensera cu manera cu e maestro ta detecta cu algo falta cu e hoben p.e. social, financiero of salud.

Por tin un instancia of instituto cu por pone e hoben aden p’e haya e atencion directo y den un of dos siman e por re-integra den e klas sin cu e maestro a evita di dune atencion completo of cu atrabes di “summer schools” e mucha por tin oportunidad p’e hoben por recapacita den e vak cu e ta zwak den dje en bes di perde henter e aña.

Ora cu ta inverti den futuro di hobennan e no ta costa placa. Nos di partido POR ta para pa adeltanto di e individuo y nos kier trece progreso pa cada ciudadano na Aruba, Otmar Oduber a conclui.