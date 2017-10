Post Aruba N.V cu serie nobo di stampia cu e titulo “Paisahenan Bunita di Aruba 2017”

Dia 29 di september 2017, Post Aruba N.V. a emiti un serie nobo di stampia titula ‘Paisahenan di Aruba 2017”.

E serie ta consisti di 8 stampia balora na 65 cen, 90 cen, 100 cen, 130 cen, 200 cen, 220 cen, 300 cen y 320 cen, cu ta yega na un prijs total di Afl. 14,25 y e ta acompaña pa su ‘envelop di prome dia di emision’ (A+B) cu ta costa Afl. 17,25.

E diseñonan pa e stampia aki ta un creacion di Rogelio Montero y e stampianan ta imprimi na Johan Enschedé Security Print.

65 cen

E stampia aki ta representa e bunitesa di lama, un paisahe di cadushi, un burico y e hancro di e barco grandi cu ta situa na entrada number 6 di e tereno di ex-Lago Colony, tambe conoci como Seroe Colorado, cu ta manera un post solitario, su historia cu ta varia y cu ta unico y e luga na unda e ta situa. Unda bo ta topa e hancro, a bira un luga awor masha popular tanto cerca e hendenan local como e turistanan pa nan saca potret.

90 cen

E stampia aki ta representa un yuwana cu ta un animal nativo proteha. Den fondo nos ta mira e sero di Hooiberg cu ta un formacion volcanico, cu un haltura di 165 meter (541 pia) riba e nivel di lama. E ta situa den centro di Aruba y bo por mir’e practicamente for di cualkier luga di e isla. E ta manera un sero solitario rondona pa un paisahe lizo y plat cu un trapi cu aproximadamente 587 tret.

Aunke cu Hooiberg ta parce di ta e punto mas halto di e isla, realmente e ta na di dos luga. Ta e sero di Jamanota, cu ta situa den Parke Nacional Arikok y cu ta midi 189 meter riba nivel di lama, berdaderamente ta e punto mas halto di Aruba. Nos por mira un representacion di Hooiberg den escudo di Aruba. E ta simbolisa Aruba saliendo fo’i lama.

100 cen

E stampia aki ta representa barancanan tonalite hunto forma cu ta situa den e zona di Casibari, poco panort di Hooiberg. E formacion di barancanan enorme di Casibari a bira un atraccion turistico popular di e isla, cu sigur ta unico pa e caracteristicanan tipico di e zona y cu na un manera inexplicabel ta lanta for di e suelo di desierto pa crea un medio ambiente inusual. Algun di e barancanan ta pisa tonelada y tin un forma peculiar. Gobierno di Aruba a crea algun hanchi pa cana entre e barancanan y asina ta permiti excursionistanan pa yega na e parti ariba pa nan por obtene bistanan impresionante di e isla.

130 cen

E stampia aki ta representa M.S. Antilla construi na 1939 y cu a naufraga den lama di Aruba. Den Caribe e ta e luga di naufragio mas grandi pa practica buceo. E ta cubri cu spons, formacion di coral, piscanan tropical, cabaron, cref y anemonas color oranje. E barco ta midi 400 pia di largura y gran parti di dje ainda ta intacto. E pelicannan conoce e zona aki hopi bon y nan ta gusta descansa riba Antilla. E area aki ta un atraccion turistico submarino maraviyoso na unda un variedad di deporte acuatico ta tuma luga.

200 cen

E stampia aki cu un bista panoramico di un paisahe di cadushi ta ilustra ademas e faro den fondo. E faro di California ta situa na Hudishibana cerca di e beach di Arashi y nan a construi esaki durante e añanan 1914, 1915 y 1916. California a haya su nomber despues cu e barco California a naufraga na e costa, cerca di e punto mas nort di Aruba dia 23 di september 1891.

220 cen

E stampia aki ta representa un piscado cu ta biba den e districto di Savaneta. E ta prepara su boto mainta tempran, pa asina e por sali bay pisca. Algun persona tin piscamento como un pasatempo y otronan tin e como nan trabou cu ta duna di come na e famia.

300 cen

E stampia aki ta mustra con un homber ta tira su reda pa coy pisca. Esaki ta un custumber bieu cu ainda e piscadonan ta practica. Loke nan pisca, nan ta come of nan ta uza como has pa coy otro pisca.

320 cen

E stampia aki ta representa un mucha homber cu ta sinta riba Hooiberg mientras e ta admira e bunita bahada di solo. Tur biaha e bahadanan di solo na Aruba ta diferente, pero tur ta masha bunita.

E serie di stampia ta obtenibel na e diferente oficinanan di Post Aruba, respectivamente na Oranjestad, San Nicolas y Sta. Cruz.

Pa mas informacion tocante e stampianan di ‘Paisahenan di Aruba 2017’ por tuma contacto cu Departamento Filatelico di Post Aruba N.V, cu ta situa na J.E. Irausquinplein 9, Oranjestad, cu su number di telefon 528-7678, of bishita su pagina di Facebook Aruba Stamps. E bunita serie aki no por falta den bo coleccion. Busca esun di bo awe mes, ya cu e cantidad ta limita.