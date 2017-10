Post Aruba N.V ta informa: Post pa Venezuela posponi te proximo aviso

Post Aruba N.V ta informa cu por lo pronto no por manda post pa Venezuela.

E situacion aki no ta na alcance di Post Aruba N.V.

E motibo ta cu for di Aruba no tin ningun aerolinea bulando p’e destinacion ey. E otro paisnan cu tabata intermediario entre Aruba y Venezuela, tampoco no ta mandando post mas di Aruba pa Venezuela.

Pa loke cu t’e situacion di post pa Europa, ainda tin embargo na aeropuerto Schiphol na Hulanda. Aruba por manda post pa Hulanda, pero pa otro destinacionnan den Europa no ta posibel ainda. Post Aruba N.V ta pidi comunidad pa tene cuenta cu e situacion aki di e destinacionnan unda no por manda post n’e momentonan aki.

Pa mas informacion riba servicionan di Post Aruba N.V, bishita e website www.postaruba.com of check nan paginanan riba Facebook, cu ta Post Aruba NV y Aruba Stamps.