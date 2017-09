Pregunta: Mayor bo sa unda bo yiu ta? Un hoben a bira victima di hincamento

Diasabra anochi pa 21:47 na altura di Time Keeper na Renaissance Suite tabatin un pelea na unda un hoben di 17 aña a wordo hinca cu un arma blanco.

T’asina cu Polis a presenta di biaha n’e sitio di e sucedido. A pidi ambulance p’e victima.

A stabilisa e victima di biaha, mientras diferente unidad di Polis a cuminsa busca e sospechosonan y na unda di menos di 10 minuut tres sospechosonan a wordo gara den area di Playa. Ta trata di hobennan di edad di 16 pa 18 aña.

Hopi biaha ta papia di gruponan cu ta forma gang y no ta importa si ta mucha homber of mucha muher. Pero mayornan, boso sa unda boso yiunan ta? Y kico nan ta hacienda? Tin di nan ta sali for di cas cu arma blanco y hasta cu machete. Cu ki intencion?