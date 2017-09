Presidente di e Fundacion SAHTTC ta clarifica pa kita malinterpretacion

Banco a financia drechamento di sistema di prevencion y combati candela di Bushiri, pa despues busca benta p’e

Pero no a logra te cu awe a dicidi di bash’e abao

Alonsio Geerman den su calidad di ex Presidente di Stichting Aruba Hospality Trade and Training Center (SAHTTC) cu tabata maneha Aruba Hotel School y Bushiri Beach Hotel. El a sinti di mester reacciona riba algun publicacion reciente, pa contraresta algun ponencia cu no ta corecto.

Alonsio Geerman a cuminsa na splica cu Bushiri Beach Hotel no tabatin sistema di prevencion pa combati candela. Kico por t’e razon a traha e edificio aki, sin e sistema aki, a sosode prome cu su tempo.

Si e mester bisa, cu Brandweer a desaproba e edificio como hotel, mirando e falta di medionan menciona e.o. manera regla ta bisa cu mester tin sistema di prevencion y combatimento di candela.

Consecuentemente e compania di seguro di e hotel, a duna un termino pa regla esaki, de lo contrario lo termina e seguro.

Cu e hechonan aki, Directiva di SAHTTC, cu tabat consisti di personanan prominente di nos comunidad, a tuma e decision a aserca Gobierno, mirando cu Gobierno ta propietario di e edificio pa yuda e fundacion cu e financiamento pa cumpli cu reglanan di Brandweer di Aruba.

Gobierno n’e momento ey, tabata den un situacion dificil, y a manda e fundacion pa busca e financiamento na un banco local. E banco cu a haya tur e documentonan necesario pa por a otorga e prestamo cu garantia di Gobierno na razon di 4 miyon florin. Asina ey, via di un destaho a contrata Albo Aruba pa haci e trabao. Y tambe mirando e hecho cu e hotel lo sera pa 4 luna, y mester a paga tur empleado nan salario durante e lunanan sera, ta inclui den dicho suma.

Y asina tur hende por a drenta Bushiri y constata pa nan mes e trabao haci. Pues no tin cuestion di ningun clase di mentira, mirando cuanto hende y institucion tabata envolvi den e proyecto aki, segun Alonsio Geerman.

Pa loke ta e posicion di EEG, cu lo por cuminsa un caso contra di Gobierno, e Presidente di SAHTTC a bisa cu EEG no ta existi mas. EEG a bay den Union Europeo y mirando cu e obhectivo di a constui un skol pa hotel a cumpli cabalmente cu su proposito. Aruba Hotelvakschool a wordo integra den EPI y Gobierno e ora ey kier a bende e hotel.

En principio tabatin un cumprador, esta Alfredo Lowenstein, kende awe ta doño di Holiday Inn, kende e tempo ey kier a cumpra Bushiri Beach Hotel pa 13 miyon florin, pero Gobierno tabatin un taxatieraport di dicho hotel pa 18 miyon florin, pa loke ta su marktwaarde.

Tabatin un diferencia di interpretacion, pasobra Lowenstein a bisa cu e t’e unico di e mercado cu tabata dispuesto pa paga 13 miyon pa Bushiri Beach Hotel, pero e Gobierno di e tempo ey a para riba cu e no ta bende menos cu 18 miyon y asina e partidonan a bay for di otro.

Y asina ey, despues di añas a bin mas comprador, pero tur pa menos placa y cumprando un hotel cu a para bira un ruina.

Pero mientrastanto un fianza di 4 miyon florin, cu a wordo ignora, a bira un debe total di 20 pico miyon. Ora cu Gobierno di MEP a bende Plantation Beach Hotel a dicidi paga e debe aki, siendo cu caha di Gobierno por a haya mucho mas, si Gobierno a reconoce e deba di 4 miyon.

Y asina no a keda Gobierno actual nada otro di cumpli cu e mocion Parlamento di bash’e abao.