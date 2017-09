Presidente di Parlamento, drs. Mervin Wyatt-Ras – Prome reunion den Aña Parlamentario nobo ta despues di eleccion

Diamars mainta a tuma lugar apertura di Aña Parlamentario 2017-2018 y den nos constitucion ta stipula cu e ta tuma lugar riba e di dos diamars di september.

E mainta a inicia cu e yegada di diferente invitado, e.o. Gobernador interino Yvonne Lacle-Dirkz, ex Griffier, ex Presidente di Parlamento, Comandante di Cuerpo Militar, Hefenan di Departamentonan di Gobierno y studiantenan di Universidad di Aruba y Dun’un Man. Tambe nos a tuma nota di presencia di 2 ex Gobernador, Olindo Koolman y Freddy Refunjol.

E Aña Parlamentario nobo ta uno cortico, den su constelacion actual di Parlamento, y pendiente resultado di eleccion diabierna 22 di september, lo sa e cambionan cu lo tin. E Parlamento nobo, lo tuma asiento pa fin di october awor, y e ora ey lo tin un constelacion nobo, unda lo tin tambe eleccion di un Presidente y Vice Presidente nobo.

Pa loke t’e trabounan den Parlamento, casi tur ley a pasa y ta “up to date”, aunke falta algun cual tin discusion ainda cu mester keda cla. Casi tur ley cu a drenta Parlamento a keda aproba y cualkier gobernacion cu bin, ta drenta Parlamento den un “schone lij”.

E perspectiva ta pa tur sigui traha hunto, aunke tin retonan. Tambe mester traha riba comportacion como Parlamentario, algo esencial, pero tambe cu por tin informacion y contacto cu pueblo pa por haci e trabou mihor posibel.

Como Parlamentario e trabou no ta den Parlamento so, pero mester bay den pueblo pa scucha, segun drs. Mervin Wyatt Ras.

Hopi hende a bisa cu Parlamentarionan mester ta mas den pueblo, pero esaki ta un bon momento cu mester midi pa haya sa con hendenan ta pensa y asina sigui cu e trabounan di informa pueblo, pasa leynan, representa Aruba.

Den Parlamento a percura pa traha mas transparente, unda cu tin nan propio canal di television, radio, facebook y website. Asina ta mas facil pa ricibi feedback di comunidad.

Presidente di Parlamento Wyatt-Ras a splica cu despues di eleccion ta habri e Aña Parlamentario y asina ey lo bin un constelacion nobo di diferente partido. Cada partido ta manda nan miembro di Parlamento y for di nan lo bolbe saca un Presidente y Vice Presidente.

Drs. Mervin Wyatt-Ras lo sigui como Presidente di Parlamento te cu eleccion.