Presidente di Parlamento, drs. Mervin Wyatt-Ras: Reaccion di Andin Bikker ta excuus pa no presenta na reunion

Parlamentario Andin Bikker a trece padilanti cu Presidente di Parlamento, drs. Mervin Wyatt-Ras ta organisa reunionnan lief so, esta ta trata topiconan lief. Presidente di Parlamento ta desmenti esaki pasobra den Parlamento nan t’ey pa sirbi pueblo, pa pone reunionnan cu ta keda pidi of via leynan cu mester keda pasa.

Tambe Andin Bikker a referi na e ley di “warenverordering”, cu ta un iniciativa di Parlamentario Marlon Sneek. A pone esaki riba agenda y Parlamentario Bikker no kier a sostene esaki.

Parlamentario Bikker no kier sostene e ley aki pasobra e no a presenta na e reunion.

E ley aki tabata over di etiketa (label) e productonan y esaki tabata un flauw excuus pa no presenta na e reunion. Parlamento mester ta mas serio, di cual un Parlamentario mester ta un persona serio. Ora cu e ta trece padilanti su critica y ta cumpli cu otro cosnan.

E critica di Andin Bikker lo a keda tuma mas serio si el a presenta na e reunion y Presidente di Parlamento lo bisa pa nan bay papia.

Pero e ta keda sin presenta na e reunion, tira esey den prensa y keda sin presenta. Esey tabata e forma pero no solamente Andin Bikker, pero oposicion completo no tabata presente na e reunion. Ta den campaña pero den e ultimo tempo oposicion no ta acudi na e reunionnan.

“Esey no ta e forma corecto di duna enfoke of di duna forma na bo trabou Parlamentario”, el a duna di conoce.

Parlamentario mester ta na Parlamento p’asina e por vota riba un ley, critica e ley pa duna su opinion. Pero den e ultimo tempo por mira ta cu den prensa so por mira kico nan ta pensa.

Esaki ta un forma cu mester cambia, pasobra hendenan con nan por ta den Gobierno.

Den prensa nan ta bay duna nan pensamento of nan ta bay traha of con. P’esey pueblo mester por mira esaki, pasobra mester t’ey den Parlamento p’asina defende pueblo y no pafo.

Presidente di Parlamento a bin ta señalando esaki, pero e ta spera tambe contribucion positivo di e Parlamentarionan. Ainda tin un par di dia prome cu eleccion y despues di eleccion te ora cu un Gobierno keda forma, trabounan di Parlamentario ta sigui. Esaki ta un manera hopi mahos di demostra pueblo con na pecho bo tin bo pueblo.