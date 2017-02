Presidente di Parlamento: E ley di ombudsman lo hisa efiencia di departamentonan cu ta duna servicio/ayudo na cuidadanonan

Den entrevista cu presidente di Parlamento el a declara cu e ley di Ombudsman ta canando su caminda pa e por ser trata den reunion publico.

Wyatt-Ras ta splica cu e ley di ombudsman ta un ley di iniciativa di Parlamentarionan mes di tur fraccion. Pa cu dicho cambio lo mester trece cambio tambe den nos Constitucion.

Esaki ta conta tambe pa e ley di independisa nos Parlamento. Aki ta wardando comentario pa por sigui e trayecto.

Tin cu menciona cu e ley di ombudsman lo haci posibel cu ciudadanonan lo por entrega keho ora nan sinti cu nan no ta haya bon trato for di un instancia of cu cierto procedura no ta ser cumpli cune. Dor di e ley aki Gobierno lo por haya un bista di funcionamento di su departamento y esaki sigur lo haci cu lo por hisa eficiencia den departamentonan.

Den e ley tin inclui tambe un kinderombudsman. E kinderombudsman aki lo por haci posibel cu derechonan di mucha ta ser salvaguardia.

Wyatt-Ras ta spera cu e proceso lo por continua. E difícil di esaki ta cu lo mester bin cambio den nos Constitucion cu ta un ley importante pa salvaguardia nos derechonan y p’esey mester ta cauteloso kico ta cambia den dj’e. Wyatt-Ras ta spera di por haya e comentarionan pa por sigui cu e proceso di trata dicho ley.