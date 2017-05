Presidente di Parlamento ta hunga wega pa scapa mocion di desconfiansa

Segun fraccion di MEP

Presidente di Parlamento, Mervin Wyatt-Ras awor si a caba di rebaha su mes te na suela.

Ta tristo pa mira un persona cu tin un posicion asina respeta, rebaha su mes asina.

Mervin Wyatt-Ras a viola reglamento di orden no un biaha, sino varios biaha.

EROR # 1 VIOLACION DI Articulo 23 inciso 3

Indien de vergadering op de ingevolge het eerste lid voorgeschreven wijze is aangevraagd, wordt zij binnen dertig dagen gehouden.

Un reunion cu wordo pidi mester tuma lugar dentro di 30 dia. MEP a pidi e reunion dia 31 di maart cu caracter di urgencia, pero e reunion a tuma lugar dia 2 di mei, 32 dia despues.

Siendo cu e tabata un reunion urgente.

Sinembargo, Mervin Wyatt-Ras no kier a yama e reunion, pasobra Mike Eman no a dun’e permiso pa yama e reunion. Esey e propio Mike Eman a declara den Parlamento, cu e no tabata kier pa e reunion wordo yama pasobra e ta wardando un conseho di Directie Wetgerving.

EROR # 2 PONE PUNTONAN DI AGENDA HUNTO CU NO TIN DI HABER CU OTRO

E di dos eror cu Mervin Wyatt-Ras a comete ta di pone dos punto di agenda hunto, cu no tin nada di haber cu otro, cu e simple proposito pa desvia atencion.

Ta trata aki di e di dos punto cu ta a base di un peticion di 26 di april 2017 di Desiree Croes pa trata e tema di crimen organisa. E reunion aki, cu no tin ningun caracter di urgencia, a wordo yama mesora, y poni riba agenda hunto cu e tema di corupcion den Gobierno di Mike Eman. Durante e reunion tabata obvio cu AVP no kier a trata e tema di ‘Paul Croes’, y tabatin mester di algo otro pa desvia atencion.

Ta di lamenta cu e presidente di e organo halto aki ta recuri na weganan infantil djis pa probecho di su partido politico. Cu esaki AVP a mustra cu nos Parlamento no por debati riba un tema asina importante na un forma madura, sin weganan infnatil.

EROR # 3 VIOLACION DI Articulo 23 inciso 1

De voorzitter belegt de vergadering zo dikwijls hij dit nodig oordeelt of dit door drie leden schriftelijk met opgave van redenen is verzocht.

E punto di agenda di Desiree Croes a wordo añadi rib’e agenda riba peticion di Desiree Croes. Sinembargo, e peticion di Desiree no tabatin 3 firma riba dj’e manera ley tya exigi, ni tampoco a duna un motibo pakico a pidi e punto di agenda ey.

Asina mes Mervin Wyatt-Ras a core yama e reunion, violando articulo 23 inciso 1.

Xiomara Ruiz-Maduro a trata na splik’e esey, pero e presidente di Parlamento no kier a scucha. Wrong and strong!

Lider di MEP, Evelyn Wever-Croes a propone pa e lidernan di fraccion bay den un asina yama ‘seniorenconvent’ pa trata e tema aki y pa coregi e erornan. Esey ta un reunion separa cu no ta publico. Lider di MEP a pidi esey pa purba scapa Mervin Wyatt-Ras di e berguensa grandi cu el’a pone henter Parlamento pasa aden.

Sinembargo, Mervin Wyatt-Ras a trapa riba tur principio democratico y constitucional y a sigi instruccion di e mayoria den Parlamento. Y pa esaki el a ricibi hopi critica di parti di Parlamentarionan di oposicion, cu un pa un a mustre riba su erornan.

Tempo cu Mervin Wyatt-Ras tabata presidente di Parlamento pa MEP, e tabata un bon presidente. Pasobra e tempo ey e tabatin un bon Minister Presidente Nel Oduber. Pero awor cu e Prome Minister Mike Eman ta un dictador y ta trapa riba tur principio y regla, Mervin Wyatt-Ras a rebaha su mes tambe pa por cumpli cu Mike Eman. Sigur un dia scur den historia di nos pais.