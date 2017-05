Presidente di Parlamento: Ta parse cu fraccion di MEP den 8 aña no a paga tino suficiente y no conoce Reglamento di Orde

Diamars a trata den reunion publico di Parlamento dos tema. E prome ta e investigacion penal di Minister di Asuntonan Social, Hubentud y Trabou y e di dos combatimento di criminalidad organisa na Aruba.

Presente tabata Minister Presidente, mr. Mike Eman, y Minister di Husticia, mr. Arthur Dowers. Na un forma democratico a dicidi pa trata ambos punto hunto. Tabatin 17 orador cu a haci pregunta na ambos Minister.

Por a constata cu cierto miembro di oposicion a purba di tur forma pa no trata e punto 2.

A uza como motibo cu e carta di peticion a ser firma dor di un miembro so di Parlamento en bes di 3 miembro.

Wyatt-Ras na un forma corecto a mustra riba articulo 24 di Reglement van Orde unda ta papia di un solo miembro cu por pidi reunion: “Indien een lid een of meer onderwerpen in de openbare vergadering wenst te bespreken, dient hij zich daartoe schriftelijk tot de voorzitter te wenden. De voorzitter bepaalt de vergadering, waarin het onderwerp (de onderwerpen) in bespreking zal (zullen) worden gebracht”.

Pa loke ta trata articulo 23 cu a ser uza dor di oposicion como argumento, e presidente a les’e unda e articulo aki ta duna presidente di Parlamento su amplio libertad pa yama reunion”.

Wyatt-Ras a splica cu en bista cu MinJus lo tabata den Parlamento pa eficiencia a pensa di agrega punto 2. Esaki no ta nada fuera di lo normal. Ta parse cu dicho miembronan no ta paga tino suficiente y no conoce reglamento.

Wyatt-Ras a haya critica di MEP den prensa pasobra segun nan el a tarda pa trata e asunto di Minister Croes. E ta splica cu el a cumpli cabalmente cu Reglement van Orde.

E tabatin 30 dia pa yama e reunion.

Wyatt-Ras ta señala cu manera cu el a indica ora yama un reunion sin mucho informacion y mientras tin investigacion andando no ta discuti inhoudelijk cu e chens cu ta bay insulta y grita otro cu asuntonan personal y netamente esaki a tuma lugar diamars.

Fraccion di MEP a duna e impresion cu ni si a yama of keda sin yama e reunion nan no lo tabata contento. Nan a keda grita, pidi punto di ordo pa stagna e mesun reunion cu nan a keha cu no a ser yama.

Tabatin hopi insulto personal, gritamento y hasta insulto den direccion di Presidente di Parlamento dor di miembronan di MEP, especialmente e sernan femenino.

Hasta sra. Xiomara Ruiz-Maduro na un forma grosero a yama e presidente pa bobo, grit’e y bisa e ta complice di corupcion. Wyatt-Ras por bisa cu esaki ta un forma di bully.

Su persona como por defende su mes di esaki. Pero e por imagina si e señora aki bisa un otro ciudadano esaki kisas e persona lo no por defende su mes.

Wyatt-Ras na diferente ocasion a menciona cu como Parlamentario nos mester ta ehempel pa otro y pa respeta otro.

Banda di esey, si e publico presente mira y scucha un Parlamentario ta grita y stroba otro di papia, incluyendo presidente, nan tambe ta bay actua asina. Pa loke ta trata e asunto di corupcion cu a ser trata Wyatt-Ras ta trece padilanti cu tin un investigacion andando y manera Minister Presidente a indica esaki tin cu sigui cana su caminda.

Mester respeta nos poder hudicial. Esey no ta haci ningun hende complice di ningun corupcion. Wyatt-Ras semper a para pa integridad, pero na mesun momento e ta respeta derecho di tur ciudadano. Si su colega ta inocente e no por ser condena inhustamente.

Aki mester ta cauteloso pa husga un persona sin prueba djis basa riba suposicionnan.

Por a nota cu Ministernan den e 2 tandanan a logra contesta e preguntanan.

Wyat-Ras ta pone confiansa den nos sistema hudicial, OM, pa haci su trabou corecto.

Na final di e reunion un mocion a keda aproba dor di mayoria, esaki ta un mocion cu a base di un demostracion e mainta ey cu a drenta Parlamento ta opta pa mehora actividadnan economico den caya grandi y pa investiga mas aleu e asunto di habri caya grandi pa trafico di auto, etc. E mocion di desconfiansa contra Minister Croes a keda rechasa dor di mayoria, Wyatt-Ras a duna di conoce.