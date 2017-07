Presidente di UEA, Gilbert Ruiz a pidi Diego de Cuba di STA – Stop di gaña pa gana simpatia di trahadornan di N.V. Elmar

No por kibra un CAO vigente

Presidente di sindicato UEA, Gilbert Ruiz, hunto cu algun miembro mas di directiva, a dicidi di bay na oficina di Mediador di Gobierno, pa sa kico ta pasando. Nan no kier a warda te awe p’e reunion.

Gilbert Ruiz a splica cu nan a ser informa cu STA a pidi un referendum na N.V. Elmar, pasobra segun nan, STA tin caba 80 firma, pero nan como UEA no a haya ningun carta di retiro di dicho miembronan.

Si dado caso, Mediador di Gobierno dicidi di tene tog un referendum, UEA a laga Mediador di Gobierno sa caba, cu UEA lo participa na dicho referendum.

Segun Gilbrert Ruiz, e no sa kico por a pasa cu e 80 trahadonan aki. E no sa cu e dia eynan nan lo a lanta cu pia robes y a coy otro rumbo. E no sa kico nan ta papia cu nan no ta haya nada di e sindicato.

UEA ta bezig tratando dos caso actualmente. Loke t’e Fondo di Pensioen, cu ta bienestar di tur trahador cu ta miembro y tambe un herinrichting, unda cu ta bezig cu un sociaal protocol y un vertrekregeling, p’esnan cu ta desea boluntariamente. Un dia si e herinrichting drenta na vigor y ta pensa cu nan no ta bay keda mucho mas, nan por tin algo eynan cu nan por acudi cu nan por haya un pakete pa nan bay, pero esey ta boluntariamente.

Mester acerca si cu gerencia e ora a bisa cu e no ta desea di keda den e structura nobo aki y ta tuma un pakete. Esey ta loke tin.

Pero locual Diego de Cuba, Presidente di STA ta papia cu tin algo cu nan a firma den CAO, un protocol. No tin nada di haber cu esey.

No a firma nada pa condena ningun trahador. Te awe no a firma nada pa ningun hende. Al contrario, un protocol cu a firma sigur, ta pa defende e trahador. Esey ta bisa bon cla.

E punto number 1 den e protocol ta bisa cu tanten cu e structura nobo cu gerencia, Elmar kier bin cun’e,si e no cuminsa di top, bin abao. Normal, den pasado tin e tendencia cu tur cos ta cuminsa abao y despues ta bay’riba. E biaha aki, si no cuminsa di riba bin abao, e no ta conta pa UEA tampoco.

Entrante 1 di januari 2018, gerencia no ta cla cu structura nobo eynan, cu e ta pone un structura nobo di salario pa tur hende di ariba bin abao, no ta conta pa UEA tampoco.

Esey t’e protocol cu UEA tin. Esey t’e protocol cu tanto famoso cu nan ta papia di dje, cu tin algo bao di mesa, cu ta hole, cu lo condena trahador, al contrario, ta salba e trahadonan. Aki tampoco no ta haya un structura salarial si no tin pa otronan.

Por ta tin miembro no ta corda kico a papia den e reunion general pa loke t’e protocol, Gilbert Ruiz a splica. Na juni 2016, ora cu a convoca un reunion general pa aprobacion di e CAO cu a wordo acepta, den su mayoria total.

Eynan caba a trece padilanti pa tur hende mira. Ademas tabatin un comision cu a representa e trahadornan e tempo ey, pa splica nan kico ta ensera e CAO. Nan a lesa e CAO. Gilbert Ruiz no sa kico nan tabatin den nan cabes of ta lubida asina liher, pero nan tur a mira e CAO.

Esnan cu tabata den e comision tambe a lese y tin di nan a saca potret.

Awe nan mes ta participe na un par di hende pa sigui instiga otronan, cu tin algo malo firma. E ora ta ki clase di personanan nan ta, segun e Presidente di UEA.

Ruiz a sigui comenta cu sr. Diego de Cuba ta un sindicalista di hopi aña. Ruiz ta wak’e cu un trayectoria basta largo. Loke ta berguensa, pa sinta gaña hende cu asina cu gana e simpatia pa coy e CAO y kibr’e y negocia algo nobo.

E CAO ey no ta di STA, e ta firma cu UEA. Pa por kibr’e, tin cu warda te cu 2020 yega. E dia eynan si gana e referendum, e por cuminsa negocia di su pakete, su CAO.

Gilbert Ruiz a bisa pa Diego de Cuba stop di gaña coy loco. Nada por haci cu e CAO. Tanten cu UEA ta keda existi y si apesar cu keda cu 10 miembro, e no por haci nada cu e CAO eynan.

Gilbert Ruiz ta reta Diego de Cuba p’e bin y haci esaki.

Cu Diego de Cuba a splica cu tin algo firma bao di mesa, Gilbert Ruiz a pidi pa Diego de Cuba trece prueba di esaki.