Presidente nobo di Cft Raymond Gradus: “Yenamento di funcionnan crucial y dunamento di guia na entidadnan gubernamental mester haya mas prioridad”

KRALENDIJK – Colegio di supervision financiero di Bonaire, Sint Eustatius y Saba (Cft) durante su bishita na Bonaire dia 3 di october a enfatisa na Colegio Ehecutivo y Conseho Insular e necesidad di un ehecucion adecuado di presupuesto (manera yenamento di e funcionnan clave) y dunamento di guia n’e entidadnan gubernamental.

“Ta rekeri colaboracion y esfuerso di no solamente Departamento di Finansa, sino di tur directorado, Colegio Ehecutivo y Conseho Insular pa mehora esaki pronto”, segun e Presidente nobo di Cft Raymond Gradus.

Durante e bishita di Colegio a papia cu Gezaghebber, Colegio Ehecutivo y Conseho Insular. Tambe a haci un bishita di trabou na Camara di Comercio.

Cft a laga nan inform’e tocante e numeroso desaroyonan economico y e retonan cu e diferente sectornan ta confronta.

Ademas a discuti tambe e cambionan rapido di diferente Colegio Ehecutivo y Diputado pa otro, loke tin como consecuencia retraso den tumamento di decision importante.

Presidente Raymond Gradus: “Si no implementa e plannan (na tempo), esey no ta bon p’e clima di inversion, perhudicial pa crecemento economico y, por lo tanto, esey no ta bon pa comunidad di Bonaire”.

Cu e Diputado di Finansa nobo a papia particularmente tocante ehecucion di e presupuesto di 2017 y preparacion di e presupuesto di 2018. N’e ocasion ey a trata e intencion di aumenta e gastonan di personal den e presupuesto di 2018.

Tambe a delibera tocante un palabracion anterior pa yena varios vacatura crucial. E palabracion ta cu pa dia 1e. di januari 2018 e funcionnan crucial aki lo ta yena.

Ademas e Diputado a indica cu lo bin cu plan pa limita e subida di e gastonan di personal.

Tambe a discuti e recomendacionnan den e diferente raportnan pa drechamento di e maneho financiero. E proceso di revision di e diferente procedura- y procesonan a tuma mas tempo cu esun planea originalmente.

Finalmente a entrega tur e raportnan final tocante e procedura- y procesonan y Departamento di Finansa a prepara un plan di implementacion.

Colegio Ehecutivo a indica cu lo pone man na obra cu e plan di implementacion aki pa Bonaire por haya un declaracion aprobatorio di accountant p’e cuenta anual di 2019.

Ademas a delibera tocante e cuenta anual di 2016. A entrega e cuenta anual di 2016 mucho laat. Presentacion di e proyecto di presupuesto di 2018 tambe a haya retraso.

Presentacion atrasa di e proyecto di presupuesto di 2018 ta debi na aprobacion atrasa di e cuenta anual di 2016.

Caymento di e coalicion na juli tambe a contribui n’esey. Pronto lo entrega e presupuesto di 2018 na Cft.

Tambe a para keto particulamente n’e desaroyo di dos entidad gubernamental. E desaroyonan aki lo por tin un impacto importante riba e presupuesto.

Colegio Ehecutivo a indica cu e ta desea di mehora e dunamento di guia n’e entidadnan gubernamental aki. Cft kier subraya e importancia di esey.

Bishita di Cft cu Presidente nobo y miembro nobo na nomber di Islanan BES, e bishita na Bonairo dia 3 di october tabata e prome bou di liderazgo di e Presidente nobo Raymond Gradus.

Entretanto a fortalece Colegio cu yegada di e miembro nobo na nomber di Bonaire, Sint Eustatius y Saba, sr. Herbert Domacassé.

Colegio di supervision financiero di Bonairo, Sint Eustatius y Saba ta consisti awor di Raymond Gradus, Sybilla Dekker y Herbert Domacassé. Cft ta mira atras na un bishita fructifero na Bonaire.

Pa lo demas Colegio a expresa su sintimento di solidaridad cu tur persona cu ta sufriendo e consecuencianan di e violencia natural reciente na Islariba. Cft no ta considera un bishita na Sint Maarten, Sint Eustatius of Saba oportuno n’e momento aki.

Posiblemente Cft lo haci un bishita apart na Islariba na final di e aña aki.