Prison Sint Maarten ta keda problematico

POINTE BLANCHE – E prison di Sint Maarten na Pointe Blanche ta keda un foko di problema apesar cu Parlamento Hulandes a haci un apelashon urgente riba Gobierno di Reino pa bula den e asunto y resolvé e caos cu ta reina den e prison.

Dos aña pasá a tira hende mata den e prison y recientemente a bolbe haña arma di candela dos biaha.

E siman aki, Polis mester basha bay e prison, pasobra un preso a keda seriamente heridá durante un pelea cu otro preso den careda di 11’or di mainta.

Ora Polis y personal paramedico a yega nan a haña e preso na suela bashando sanger for di su cabez den loke ta parce un heridá ocasioná cu un puñal.

Durante e interogacion preliminar Polisnan a constatá cu un preso a haña un machete y a dal su adversario durante e pelea.

Te cu awe mainta no tabatin mas informacion tocante condicion di e preso ni kico a pasa y ni Polis no por a haña informacion for di gerencia di e prison.

E Director di prison Edward Rohan, kende ta bou di investigacion pa iregularidadnan administrativo, a tuma algun dia liber, pero ni e persona cu ta remplasé no tabata na trabou.

E pregunta cu tur hende ta haciendo ta: “Ken ta responsabel p’e prison?”