Prohibicion di importacion di gasolin di Venezuela a drenta na vigor

Den cuadro di e plan di accion pa combati contrabando di gasolin

For di algun luna caba e grupo di enfoke encabesa pa Minister di Asunto Economico y Comunicacion mr. drs. Richard Arendsa reuni cu diferente instancia pa frena e contrabanda di gasolin cu ta bin di Venezuela y ta wordo rebendi aki na Aruba di manera ilegal.

Como cu den e comercialisacion clandestino aki ta consisti di un acumulacion di delito a envolvi tambe Ministerio Publico y KPA.

“Prohibi importacion di gasolin procedente di Venezuela, cu excepcion di bulk, t’e prome di e decisionnan concreto pa loke ta trata combatimento di e comercialisacion clandestino aki,” asina Minister Richard Arends a declara.

No solamente esaki ta forma un competencia inhusto, pero e ta un peliger enorme pa trahadornan di waf, p’esnan cu ta riba caminda, como tambe p’e habitantenan den e area unda e actividadnan aki ta tuma lugar.

E proceso di importacion ta inicia den nos awanan teritorial te yega den distritonan riba nos isla. E mandatario a splica cu Ministerio di Asunto Economico no tin e tarea ni autoridad pa persigui ningun persona, pero nos tin e deber di alerta e instancianan concerni pa haci esaki. P’esey a amplia e grupo di enfoke cu participacion di Ministerio Publico, Kustwacht y KPA p’asina por entama e pasonan hudicial necesario y penalisa e delitonan cometi.

E comercialisacion clandestino aki ta consisti di actividadnan unda cu no ta paga accijnzen, no ta cumpli cu regulacionan di DTI, no ta cumpli cu leynan di vestigingsvergunning, no ta paga belasting, no ta cumpli cu e rekisitonan di brandweer.

“Ministerio Publico ta na turno awor,” Minister Richard Arends a sigui bisa. “Nos ta trahando duro pa combati esaki y mi ta kere cu pronto ta bay tin accionnan di parti di departamentonan hudicial.”

Minister a haci un bes mas un yamada na comunidad pa no participa dene practicanan aki. No solamente bo ta pone bo bida na peliger, pero tambe di otronan.