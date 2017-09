Prome Minister Mike Eman: Fuera di e daño structural y humano, St. Maarten tin retonan economico y financiero grandi su dilanti

Na final di su bishita na St. Maarten, Prome Minister Mike Eman a reflexiona riba tur loke el a experiencia den e 24 ora cu el a permanece riba e isla. Satisfecho di a logra haci asina hopi, e mandatario a comparti su pensamento.

Un di e aspectonan cu ta preocup’e hopi di e situacion na St. Maarten t’e aspecto economico di reconstruccion y di e re-establecimento di actividadnan economico pa cumpli cu obligacionnan financiero.

“E daño na St. Maarten ta hopi grandi, loke hopi hende ta wak t’e daño fisico,” pero Premier Eman tabatin oportunidad pa sinta den Conseho di Minister diaranson mainta y asina haya un comprondemente mas amplio di e retonan cu e isla tin su dilanti.

Conseho di Minister ta reuniendo actualmente na un locacion di emergencia na sede di Gabinete di Gobernador pa motibo cu edificio di Gobierno no ta den condicionnan apto.

A base di e reunion ey, Prome Minister Eman a splica cu St. Maarten ta “un isla cu ta draai completamente riba turismo, cu practicamente tur hotel a wordo afecta severamente te cu nan no ta den operacion n’e momento aki.

Algun tin algo di operacion y gran mayoria no tin awa no tin coriente y a keda hopi kibra of den ruina.”

Esey kier men cu, mescos cu infrastructura, cas y scol, e hotelnan ta deteriora of kibra; afecta severamente te cu e pais no ta bay tin entrada economico.

“Gobierno, pasobra no tin entrada economico, no ta bay tin entrada di impuesto, nan sistema di omzetbelasting, di winstbelasting, di loonbelasting.

E primanan cu mester wordo paga, p.e. pa pensioen di behes, nan no ta bay haya nan, pero nan tin cu paga pensioen di behes. Nan no tin entrada, pero mester paga salario di empleadonan publico, nan tin cu bay paga naturalmente mas ainda pa yuda e hendenan cu bijstand,” Premier Eman a splica.

Mas ainda, e cifranan di deficit y fiansa cu un isla asina manera St. Maarten, den su condicion actual, mester bay drenta aden n’e momentonan aki t’asina astrononico. Pio ainda, cu un perspectiva economico cu tin retonan sumamente grandi.

P’e motibonan aki, y hopi otro mas, Aruba tabata mas cu dispuesto di duna un man na nos isla ruman den Reino.

For di prome cu horcan Irma a yega, ya tabatin compromisonan haci riba tereno di seguridad, asistencia di Cruz Cora, cuido medico y tambe infrastructura.

Di parti di Prome Minister Eman, e cooperacion aki lo continua te ora cu nos rumannan di St. Maarten ta bek riba pia.