Psikiatra Dr. Hendrikus Van Gaalen: Cuminsa papia di Salud Mental por cambia cosnan na Aruba

Dia 10 di october tabata Dia Mundial di Salud Mental y pa cu esaki Directie Volksgezondheid (DVG) hunto cu e otro miembronan di Plataforma Promocion di Salud, a organisa un seminario. E anochi aki tabatin diferente orador y un di nan tabata e psikiatra Dr. Hendrikus Van Gaalen.

Su topico di e anochi tabata riba Fundacion Respaldo y ken nan ta.

Pa organisa un seminario riba salud mental ta importante pasobra hende ta cuminsa papia riba problema mental y enfermedadnan mental.

Ora cu un hende no ta papia di esaki pero ta sconde, e ta un estigma y esey ta pone cu hende no ta bay dilanti. E prome stap ta ora hende cuminsa papia di salud mental y asina por cuminsa cambia cos aki na Aruba, asina Dr. Van Gaalen a expresa. E seminario aki tabata uno exitoso, specialmente ora cu 2 orador tabata presente pa asina conta nan experiencia cu salud mental. Pa cu esaki Dr. Van Gaalen ta respeta nan pasobra esaki tabata algo profundo pa loke nan a bisa, pero tambe nan tabatin e curashi pa cuminsa papia. E situacion aki no ta pasa na Aruba so pero na diferente pais rond mundo.

Dr. Van Gaalen a participa na e seminario aki como orador. DVG a acerca su persona unda a pidi’e pa papia riba e Fundacion nobo Respaldo. E ta haya cu ta importante pa hende sa con ta bayendo cu e fundacion aki, pero tambe pa splica cu mester bin cambio grandi na Aruba. No mester lubida cu tur hende por haya problema mental. Lastimamente cu cosnan a keda hopi atrasa aki na Aruba y si no cuminsa cambia desde awo, pa futuro e problema lo ta mas grandi. P’e motibo aki AZV, Gobierno, hospital y psikiatranan di Aruba a crea Respaldo. Nan a crea e prome Fundacion di Salud Mental di Aruba, cual nan a purba 20 aña caba y awo ta eynan. E ta na vigor caba y desde 1 di Januari 2018 lo por mira e efectonan riba esaki tambe.

Mas o menos 1 aña pasa nan a cuminsa cu e ideanan pa Fundacion Respaldo y esaki a bin for di AZV, hospital y gobierno, asina Dr. Van Gaalen a splica. Asina aki nan a cuminsa papia, a yega na acuerdo cu otro y a firma un Letter of intent. Tur 4 partido grandi hunto cu e grupo di psikiatra ta purba di haya un fundacion pa salud mental na vigor. Pa hopi aña nan a purba di haci esaki. E fundacion aki ta bay pone su meta di kico nan lo haci cu salud mental na Aruba y ki direccion nan lo bay, unda tin cu pone e placa pero tambe nan lo ta hayando mas personal. Dr. Van Gaalen a elabora cu pa aki 2 siman mas o menos nan lo cuminsa haya mas personal si por di Aruba, pero di Antias tambe pa asina cuminsa cu e meta nobo di trata problema mental na Aruba.