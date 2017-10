PWC su Masterclass Leadership 2017: E aña aki cu oradornan local so

Dia 2 di november awor Price Waterhouse and Cooper (PWC), lo tin dia 2 di November awor, “PWC Masterclass Leadership 2017″, e tema ”Challenging Leadership”. Contrario na otro aña, a dicidi pa tin oradornan prominente, pero tur ta local, kendenan lo presenta con nan ta atende “Challenging Leadership” cu nan vision y cu conseho of tipnan referente e arte di lidera hendenan den un forma cu ta motivanan acepta y conquista desafionan nobo.Dia 2 di november awor Price Waterhouse and Cooper (PWC), lo tin dia 2 di November awor, “PWC Masterclass Leadership 2017″, e tema ”Challenging Leadership”. Contrario na otro aña, a dicidi pa tin oradornan prominente, pero tur ta local, kendenan lo presenta con nan ta atende “Challenging Leadership” cu nan vision y cu conseho of tipnan referente e arte di lidera hendenan den un forma cu ta motivanan acepta y conquista desafionan nobo.

Durante conferencia di prensa teni pa Prive Waterhouse and Cooper, Ruben Goedhoop a inicia cu e mes ta hopi emociona cu e evento aki. Organisacion t’e fundeshi di economia y ta forma un forsa continuo pa sigui dilanti. Tur organisacion riba nan mes ta funcionando den nan mesun spectrum y ambiente.Aunke no tin nada malo cu organisacion tin e ambicion y traha riba un funcionamento optimal individual, imagina bo kico por pasa si cada un di e organisacionnan aki expande nan horizonte y busca pa sigui mehora nan funcionamento, no solamente manera uno, pero tambe manera un colectivo.

Segun Ruben Goedhoop, esaki por wordo logra solamente si nan realmente explora opcionnan pa sincronisa nan fortaleza y colabora pa bira mas fuerte. “After all, only together we can make music”.A crea un cancion unico, canta pa algun di e lidernan local. Nan ta forma parti di e fundeshi aki, a dicidi pa un solo biaha, pa bin hunto y participa den e iniciativa aki di PWC, dor di realmente canta como e coro/background vocals” di e cantica aki: Nan ta: Director di Setar N.V. – sr. Roland Croes; CEO di Aruba Tourism Authority – sra. Ronella Tjin Asjoe – Croes; General Managing Director di CMB N.V. – sr. Javier Wolter; CEO di W.E.B. Aruba N.V. – sr. Luis Oduber.Y e propio Director Advisory di PWC Aruba – sr. Ruben Goedhoop, lo tin su charla e dia aki.Ademas, e lidernan aki ta oradornan prominente y local n’e PwC Masterclass Leadership 2017.E obhetivo principal di e cancion ta pa inspira tur individuo y tur organisacion na Aruba cu e mensahe di union y aliansa.

Hunto nos ta siña, nos ta crece y nos ta construi nos nacion. PWC ta pidi tur medio di comunicacion pa uni nan mes n’e iniciativa aki dor di toca e cantica unico aki y asina yuda nos extende e mensahe aki.