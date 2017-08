Realidad di enseñansa na Aruba ta un problema social di no reconoce e importancia di nos alumno- y maestronan! Segun Sue Ann Ras di MEP

For di basta tempo, enseñansa na Aruba y su maneho den totalidad ta mane stanca, unda cu nos sistema di educacion, mester ta prioridad pa cualkier Gobierno, percurando optimalmente pa tanto su alumnonan como tambe su docentenan.

E preocupacionnan cu nos tin dilanti nos modelo educativo ta enorme y mester transforma e educacion y impulsa e desaroyo di nos pais y no manera e ta durante e ultimo 8 añanan, segun Sue Ann Ras.

Problema social na Aruba ta escalando y ta afectando nos hobennan, pero tambe nos maestronan. Situacion social y educativo actual ta alarmante na nos scolnan.

E funcion di e maestronan ta, pa brinda un educacion academico y e educacion di cas mester ta e fundeshi pa nan sigui riba dje. No ta un secreto mas, cu nos educacion en general ta hopi malo y esaki tin di haber cu e hecho, cu Gobierno actual no ta compronde cu educa ta duna informacion den contexto y informacion cu por sirbi.

E problema ta, cu e metodologia pa siña ta poco desaroya y no ta tene cuenta cu e aspectonan realistico y actual di nos comunidad. Mester bin cu solucion, unda cu e scolnan ta ekipa cu psicologo y trahado social, p’asina brinda nos muchanan un miho guia y structura pa por logra ta exitoso den vida, Ras ta splica.

Nos di partido MEP ta convenci cu nos maestronan tambe merece mas respet y brinda nan e apoyo necesario, pa nan por eherce nan trabounan optimalmente.

E condicionnan actual cu nos maestronan ta trahando, no ta esun miho y nos ta neglisha e parti emocional y profesional di nan. Mi ta haya cu ta inaceptabel cu nos maestronan ta yega nan ‘dak’ di crecemento cu edad di 38 aña, pa sigui traha te 65 aña. Pues 27 aña sin oportunidad di crece den salario, sin incentiva y sin motivacion.

Partido MEP lo bin un miho analisis di e sistema actual, unda cu tur hende ta sali beneficia y no un grupo so, brindando nos maestronan mas respet pa nan trabou importante den desaroyo di un pais, Ras ta mustra.

Otro punto cu mester haya atencion ta, e parti di recapacitacion di nos maestronan. No ta posibel cu un maestro cu termina su estudio, no ta haya oportunidad pa sigui crece y amplia conocemento riba diferente aspecto importante, cu ta relaciona cu su trabou y asina percura pa un miho calidad di educacion. Evaluacion di e trabounan di un maestro ta necesario, ya cu e maestro ta un persona importante, cu ta siñando nos yiunan pa pensa y actua y no ta simpelmente cuidado di mucha, Ras ta remarca.

Gobierno mester tin e balor necesario pa compronde cu e futuro di nos pais, no ta un serie di reforma continuo, ahustacion chikito y politica nobo. Sino di ta trata di cuminsa cu un transformacion radical. Nos sistema mester condena e erornan y probecha di nan como un oportunidad di siña y crece.

P’esey cu sosten di nos pueblo dia 22 di september, MEP den Gobierno nos lo traha incansablemente pa mehoracion di cada studiante y maestro. Den e plan di maneho di partido MEP, educacion ta nos prioridad! Sue Ann Ras ta conclui.