Recherchenan investigando e caso unda 4 persona local, a dicidi di tira riba polis

Manera nos di AWEMainta a publica ayera caba den nos edicion, esta e caso di diasabra den oranan di marduga algo pasa di 3’or un unidad di Recherche ta topa cu un pelea den Hotzone, riba parkeer plaats di The Village.

N’e mesun momento nan ta constata cu un di e personanan envolvi, lo ta den posesion di un arma di candela. E persona aki a logra bandona e sitio den un Nissan Cube blanco, cual a sali cu velocidad halto bay direccion zuid, mesora e Recherchenan a pidi pa refuerso.

Ora e chofer di e Nissan Cube a tuma nota di presencia di Polis nan tras, el a sigui core y den su ansha el a maniobra cu su auto y a manda e auto riba e Polisnan.

A cuminsa un persecucion, pasando den diferente caminda, mientras cu e anti-socialnan a dicidi di cuminsa tira.

Pero Polis no a duda y a contesta e tiramento aki cu nan arma reglamentario, causando basta perforacion riba e Nissan Cube.

Na final di e caminda e Polisnan ta logra para e auto y ta detene tur 4 persona den e auto, cu ta trata di tres homber y un muher. Un di nan a haya un rasca di bala, cu tabata motibo pidi presencia di ambulance, pa transporta esun herida pa Hospital pa tratamento y despues hiba bek pa Warda di Polis na Shaba.

Mientras cu Polis a transporta e otro sospechosonan pa Warda di Polis na Shaba, entre nan un dama kende tambe tabata den e auto hunto cu e otro 3 hombernan.

Locual a pasa den oranan di diasabra marduga, nos mester para keto un rato y realisa cu cos a cambia, cu nos cayanan no ta sigur mas y cu cualke persona di cualke edad, por ta den posesion di un arma di candela of den cualkier auto of cas por tin un arma di candela y un tiro cu sali for di e arma ey por tin consecuencianan fatal cune.

Tur 4 persona den e auto tabata hendenan local, e grupo aki a falta tur clase di respet pa autoridad, mirando cu nan a los varios tiro riba auto di Polis.

Nan sa bon cu por tabatin un posibilidad cu den e tiramento aki un di e tironan ey por a alcansa un di e agentenan tambe y nan sa bon cu Polis lo los tiro bek riba nan cu tambe por tabatin consecuencianan fatal pa nan.