Recordatorio: Ta kico tur Paz ta nifica?

Mensahe di paz y tema di charla organisa pa Brahma Kumaris

Desde 2001 Nacionnan Uni a declara 21 di september como Dia Internacional di Paz cu un tema special cu nan ta scoge.

E tema pa e aña aki ta: “Hunto pa Paz, Respet, Seguridad y Dignidad”, cu enfoke specifico riba migrante y refugiado.

Nos a ricibi e tema aki di e comision ONG dia Internacional di Paz, di cual Brahma Kumaris ta forma parti. Paz ta algo cu nos por experencia solamente den naturalesa of ora nos ta medita of resa of nos por experencia paz semper?

Ora nos experencia ken berdaderamente nos ta (ser spiritual, alma) y cu nos naturalesa berdadero y eterno ta paz, e cambio di consciencia aki lo crea un diferencia enorme den nos propio bida, den relacion cu otro hende, cu Dios y tambe cu naturalesa.

Ora nos ta den naturalesa esaki ta recorda nos di e cualidad eterno di Paz y p’esey nos ta gusta pa ta den naturalesa. Awo cu nos conoce nos mes, nos por manda paz pa naturalesa y debolb’e su forsa.

Den relacion cu otro hende, nos naturalesa eterno di paz lo crea un laso di un famia mundial, pasobra como alma nos ta pertenece na Dios, e Mayor Eterno, E Mama Supremo, e Tata Supremo.

Si tur dia nos ta pasa tempo, aunke sea algun minuto, pa nos recorda e berdad eterno, e ora Paz, Respet, Seguridad y Dignidad lo bira parti di nos bida di manera natural.

Esaki lo haci nos capaz pa biba den union aunke tin diversidad.

Tur hende y henter nacion lo beneficia djis dor di realisa ken nos ta di berdad y na kende nos ta pertenece.

Laga nos celebra e Dia Internacional di Paz 2017 HUNTO como un famia mundial spiritual, un paso nobo den nos bida. Laga nos brasa otro cu Paz, Amor y Respet den nos curason pa nos mes y pa tur alma na mundo.

Brahma Kumaris Aruba lo tene un anochi di actividad di Paz awe, 21 di september, consistiendo di charla “Ta kico Paz ta nifica?” y meditacion pa paz mundial y pa Aruba. Esaki lo tuma lugar na Centro di Brahma Kumaris, St. Cruz 113, di 7:00pm pa 8:30pm.

E evento aki lo ta liber di costo como un servicio pa comunidad.

Pa mas informacion por tuma contacto na tel. 5643106 of bishita e pagina di Facebook di Brahma Kumaris Aruba.