ReD Democratico ta presenta su candidata Julie de Cuba-Geerman

Manera ta conoci, partido ReD Democratico e aña aki ta cumpli 14 aña di existencia.

E partido a wordo funda na 2003.

Entre 2004 cu 2009 mi tabata consecutivamente secretario, vice-presidente y a actua como presidente di directiva. Na 2005 y 2009 mi tabata candidata riba lista y a participa na e dos eleccionnan ey.

Mi tin 20 aña trahando na hospital. Mi a ocupa varios funcion y tambe mi a yuda traha e sistema di informacion di hospital actual na 2008/2009 hunto cu expertonan di e compania Cerner na Kansas City. Eynan mi a wordo certifica como un analista di sistema.

Desde 2008 tambe mi a ocupa e puesto di Teamleider di e departamento di facturacion y maneho di debiteuren.

Prome cu mi a traha na hospital mi a traha hopi aña na Arugas como directie secretaresse y mi a maneha tambe parti di e payroll. Y prome cu esey mi a traha na Meta Corp na e compania di transporte ATCO caminda mi tabata un semi jr. office manager.

Mi a bay basis school Sagrado Curazon na Savaneta. Den klas 6 mi tabata un di e 4 alumnonan cu a wordo escogi pa pasa test pa Colegio Arubano HBS.

Mi ta e unico di e 4 nan cu a caba HBS. Y mi a kies pa bay traha y no a bay Hulanda pasobra den e tempo ey mi a topa mi actual casa ing. Henry de Cuba.

Na december cu ta bin nos ta cumpli 39 aña casa. Y bibando na Noord. Nos tin 3 yiu homber adulto y un nieta cu ta e alegria di nos bida.

Prome cu 2005 ami como hende muher no tabatin ningun interes personal pa participa activamente den politica.

Pero momento cu Doctor Pader Rudy Lampe a splicami cu ReD no ta un partido convencional, pero un partido di cambio y e cambio principal ta trata e funcionamento di nos Parlamento, el a capta mi interes.

Mi ta ful di acuerdo cu nos no por sigui cu un sistema cu ta permiti cu e organo mas halto di nos pais a para bira un “stempel parlement”. Parlamentario nan trabou ta di controla Gobierno y no ta di defende Gobierno.

Nada no a cambia den mi interes pa cu e punto aki. Na 2013 mi a tuma un break, pero mi tey back pa sostene e partido den e lucha aki.

E eleccionnan anterior riba nan mes mi a experencia como basta trankil. E trabounan den directiva banda di mi trabou na hospital y campaña na e mesun momento tabata hopi duro pero mi a custumbra traha duro. E parti dificil tabata e parti di hiba campaña.

Un periodo hopi hopi educativo si y tambe interesante pasobra mi a haya informacion directo di habitantenan mes. Mi a bishita casnan di pueblo, pero tambe mi a pasa den barionan residencial di casnan grandi. Hopi cu pisina y cura ful cera.

Autonan grandi y luhoso. E contrast tabata asina grandi cu mi a keda cana rond cu esaki den mi mente te awe. Hopi preocupa.

Tin demasiado hende na Aruba cu ta biba cu stress continuo. Aruba no ta trata tur hende igual. Mi no ta bisa cu nos mester bira socialista pero enfaticamente mi ta pensa cu mester tin un balance. Ta un grupo di hende so ta biba sin preocupacion.

E gran mayoria ta lucha pa yega fin di luna, pa sobrevivi. Nos economia turistico ta exigi hopi di nos hendenan sin pago adecua. Pa partido ReD e hende semper ta keda central.

E hende no por ta esclavo pa otronan bira rico. Tur ciudadano di Aruba mester por haya e posibilidadnan pa yega na un miho bida. Esey ta locual ReD lo para ariba den e proximo gobernacion.

Mi nomber ta Julie de Cuba-Geerman y mi ta un candidato riba lista di ReD Democratico pa eleccion 2017. Lo mi ta bo voz den Parlamento.

Na occasion di Dia di Mama cu ta diadomingo awor permiti mi dirigi algun palabra na tur yiunan cu tin nan Mama na bida. Mama ta e persona central di e famia. Mama ta e hogar caminda nos tur como yiu ta yega pa sosega, pa haya amor y comprension. No lubida di debolbe e amor na igual cantidad y honra boso Mama.

Na mama nan soltera mi kier bisa: sea cu bo a kies pa of sea cu bo a hayabo ta ser mama, tuma bo responsabilidad pa cu bo yiunan na serio. Un yiu ta bin prome cu nos mes.

E mester di bo guia y bo amor di mama pa ta sigur di su mes y tuma e caminda corecto den bida. Na esnan cu ya ta haci’e: “petje af”. Feliz dia di Mama na tur mama nan.