Rene Herdé (AVP): Renoba enseñansa

Metanan pa “Educacion t’e solucion”

Den e rueda di prensa Rene Herdé a splica con y pakico mester renoba nos enseñansa. Ata aki parti di e splicacion.

“E resultado di enseñansa no ta wordo determina den scol so. Tur loke sosode na cas, den bario y den comunidad tin influencia directo y indirecto riba enseñansa y su resultado cerca cada alumno y studiante. Scolnan ta parti di nos comunidad. Tur cos cu sosode den comunidad tin influencia riba loke sosode den scol.

Ta p’esey mester sigui kita tur obstaculo den nos sistema di enseñansa y pafor di scol, cu por stroba un alumno di desaroya su talentonan y yega mas leu posibel den bida. Esey mester ta un di e metanan di e maneho den siguiente fase di desaroyo di enseñansa. A haci hopi. Mester sigui haci mas!”, Rene Herdé ta splica.

Un otro meta specifico, segun Rene Herdé, mester ta pa aumenta radicalmente e cantidad di studiante cu ta caba scol secundario pa nan por sigui studia, cuminsa un carera profesional aki na Aruba of cuminsa un propio negoshi.

Awor aki e cantidad ta mucho abou y e hobennan aki ta yega a trabounan cu ta ofrece salarionan minimo so. E cantidad di studiante cu ta caba cu nan estudio superior na Aruba y afo, mester aumenta tambe hopi mas. Mucho hopi ta faya na caminda, haya trabounan bou nan nivel y nan capacidad y ta keda cu un debe halto.

Pa logra e metanan aki y otronan esencial, segun Rene Herdé, nos mester renoba nos enseñansa na nivel nacional, na nivel di scol y na e nivel di lesnan den klas. Mester haci esaki gradualmente pero sin perde tempo y recurso cu proyectonan cosmetico, cu ta costa placa, perde tempo y no ta contribui suficiente na logra e metanan cu nos tin cu fiha pa logra resultadonan realmente miho.

“Ultimo tempo y pasobra eleccion ta den porta, ta tende hopi candidato di tur partido, ta propone tur sorto di plan y proposicion pa enseñansa. For di iPads pa muchanan di scol te cu programanan increibel. Pero niun di e bon ideanan aki riba nan mes lo por trece e cambionan den enseñansa cu nos tin mester. Nan ta nada mas cu instrumentonan valioso den un proceso amplio di siñamento.

Pa tur e idea y instrumentonan aki por duna un contribucion na miho resultado den enseñansa, nan mester ta parti di un maneho realistico y practico pa cambionan structural di nos enseñansa. Experiencia den scolnan na tur nivel den nos enseñansa ta mustra cu e cambionan cu nos tin mester, mester ta structural, cu ta cambia e organisacion di scol, dunamento di les, normanan pa funcionamento, stimulacion di studiante sosten pa maestronan”, segun Rene Herdé.

“Nos no tin mester di proyectonan pa haci bunita of pa yena wowo di alumno, mayornan of maestronan. E cambionan den scol, den clas y na nivel nacional, mester ta realmente diferente cunloke a haci te awor y nan mester ta efectivo den percura pa tur mucha por studia miho, caba scol miho y tin un miho carera y bida den futuro.

Nos di AVP ta convenci cu esey ta e siguiente fase den maneho di enseñansa di nos pais!”, el a duna di conoce.

E asercamento mas specifico, structural, realistico y inclusivo di wak y maneha enseñansa cu Rene Herdé ta presenta, ta distingui su mes en berdad di e tiramento cu proyecto y promesanan irealistico cu ta tende di otro partidonan.