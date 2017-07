Rene Herdé: BAY BEK NUNCA MAS!

Kico ta e forsa mas grandi di Aruba? Hopi hende lo bisa nos playa y lamanan bunita. Otro lo bisa cu ta nos hendenan. Algun lo bisa e hecho cu nos ta papia cuatro idioma.

En realidad tur e factornan aki y otronan ta haci nos un pais special, diferente, y unico.

Un pais cu apesar di su tamaño chikito y sin fuentenan di rikesa tradicional manera oro, petrolio of agricultura, a crece y desaroya hopi mas cu hopi hende den pasado y presente a spera.

Apesar di e limitacionnan di tamaño y recurso di nos isla, nos ta un di e paisnan cu mas ta atrae atencion positivo, interes, curiosidad, inversion y hende.

Segun mi, e esencia di nos forsa y splicacion di nos desaroyo, ta nos abilidad di inova.

Nos no tin miedo di cambio. Nos ta haci cambio den tur area si e ta na interes di nos pais y nos hendenan.

Nos a y ta deshaci di formanan di traha y haci cos, ora nos ripara cu e no ta duna nos e resultado cu nos kier. Nos ta cambia cos ora nos descubri of inventa uno cu ta duna mas y miho beneficio pa nos pais y tur nos hendenan, segun Rene Herdé.

CAMBIO

T’asina nos a deshaci di e sistema bieu di cuido medico. Nos tabatin uno cu un parti di trahadornan den sector priva y empleadonan publico so tabatin cuido medico sigura.

Resto di pueblo mester a pidi un fabor politico pa haya cuido di nan salud. Nos a cambi’e pa uno cu tur hende tin e mes un cuido. Ta asina nos a deshaci di e sistema bieu di duna beca na 40 hoben via decisionnan politico partidista, pa un sistema di fiansa pa estudio.

En bes di e 40 studiante so pa aña, for di 1986 tur aña mas cu 250 studiante ta bay studia den exterior y otro 500 ta sigui studia aki na Aruba mes. Nos a kita e privilegio di politiconan pa baha cu pensioen na 45 aña y regla den ley cu nan ta baha cu pensioen n’e mes un edad cu resto di pueblo. Nos a inova nos turismo ora e refineria a cera y crea henter un industria cu miles di cupo di trabou, cu no tabatin prome. Nos a kibra cu e concepto politico bieu di haci fabornan politico y regla cosnan pa famia y amigonan so (“friends and family”). Trato igual. Ley pa un, ley pa tur ta loke ta conta awor!

A kibra cu e pensamento bieu cu si bo ta pober ta bo mes mester yuda bo mes of depende di bondad di otro. A remplasa esaki p’e pensamento cu hunto den e pais aki nos ta wak pa otro y cuida otro. P’esey esnan cu entrada mas abou, mamanan soltera y yiunan di famianan cu poco entrada ta haya atencion structural awor. P’esey nos no por compronde cu ainda tin partido politico cu kier hiba nos pais bek p’e tempo di pasado yen di desigualdad y division. Anto nan ta bis’e “sin miedo”! Herdé ta splica.

NUNCA MAS

Nunca mas nos kier bay bek n’e tempo cu den conseho di partido MEP nan ta dicidi ta ken su yiu ta haya bek pa bay studia. AVP a introduci e sistema di fiansa pa estudio pa tur hoben cu por y kier, por bay studia e profesion cu e ta desea. Nunca mas nos kier bay bek n’e situacion cu un ciudadano tin cu bay cerca un politico pa haya un carchi como fabor politico pa haya cuido di su salud.

AVP a introduci e AZV pa sigura tur hende e mes un derecho pa cuido di su salud. Nunca mas nos kier bay bek p’e situacion cu ta “famia y amigonan” ta haya tur posicion y contract den Gobierno.

Tur hende mester keda cu e mes un derecho y oportunidad manera ta e caso awor. Nunca mas nos kier bay bek n’e situacion di desempleo manera tempo cu e refineria a cera.

Ampliacion y profesionalisacion di turismo, creacion di sectornan di economia rond di energia renovabel y uzo di tecnologia avansa den enseñansa, den agricultura y den crea servicionan nobo, ta e rumbo cu nos a scoge y cu ta duna resultado den otro paisnan y na Aruba. Nunca mas nos kier bay bek na e situacion cu ta ridiculisa institucionnan di nos pais djis pasobra no gusta nan opinion.

Nunca mas nos kier bay bek n’e situacion cu ta core hende cu a scoge Aruba como nan pais, djis pasobra nan a pidi trato husto.

E miedo pa cambio y inovacion cu MEP ta bolbe hinca den hende, e division den pueblo cu MEP ta bolbe sembra, lo hiba nos bek pa un tempo y un pais, cu un mayoria grandi di pueblo no kier mas. Specialmente hobennan ta bisa NUNCA MAS! AVP a y lo sigui busca formanan di renoba nos pais, den enseñansa y economia, den finansa y organisacion di Gobierno, den cultura y arte, den cuido medico y cuido di nos naturalesa. AVP lo sigui renoba pa nos pais t’e miho luga pa biba pa nos tur! Rene Herdé ta termina.